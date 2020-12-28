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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как восстановить надпочечники
    • АсяМася Вчера в 23:07 «Ответить»
      Очень сильно устаю, поправилась в области живота. Понимаю, что проблема с саомчувствем вызвана надпочечниками. Тем более что и по анализам повышен кортизол. К врачу сейчас не пойду. Подскажите, как восстановить надпочечники и вернуться в нормальное состояние.
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