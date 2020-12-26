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    Сб., 26 декабря 2020г.
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    Тема: как вам фирма?
    • Сегодня! Lyaman Cегодня в 00:28 «Ответить»
      Привет всем, присматриваюсь к продукции околашес, особенно поглядываю на палетки ресничек OkoLashes Black, кто брал, расскажите свое впечатление от работы с ними, какое качество и цвет действительно насыщенно черный? Заранее спасибо
      • Сегодня! BezSomnenia Cегодня в 01:28 «Ответить»
        Я давно их продукцию беру, если брать много палеток то вообще цена замечательная получается. Про блэк могу только положительно сказать, хорошие реснички, брака нет, цвет насыщенный черный.
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