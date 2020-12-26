Федеральная компания СЭСКА города оказывает услуги физическим и юридическим лицам. Наша организация предоставляет гарантию на все виды работ на срок до 12 месяцев и берет на себя все вопросы по организации дезинсекции. Мы уверены в действенности работы наших сотрудников, что показывают многочисленные отзывы довольных клиентов. Стаж работы наших дезинсекторов от 5 лет! Все они имеют профильное образование по нормам СЭС и СанПин, проведут дезинсекцию следуя санитарным правилам и нормам и дадут ответ на любые вопросы. Мы находим новые способы устранения грызунов, насекомых, грибов, бактерий,. И речь идет не только о химических способах уничтожения. Предоставляем бесплатный выезд дезинсектора на место вызова в исключительно указанное время, вся процедура дезинсекции займет не более 30 минут. Среди наших клиентов есть физические и юридические лица, так как наши специалисты работают исключительно по договору на дезинсекции и предоставляют письменный отчет о проделанной работе. Все химические средства применяемые для работы нашими дезинсекторами не опасны для детей и животных и одобрены контролирующими организациями. Вы можете не беспокоиться за свое самочувствие.