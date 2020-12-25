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    Пт., 25 декабря 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: проф. чистка
    • Сегодня! Lyaman Cегодня в 03:28 «Ответить»
      Я по стоматологиям не ходок. Живу с позицией – не болит, значит все хорошо. Но недавно увидела рекламу про ультразвуковую чистку и что-то и мне захотелось тоже. Все отзывы на процедуру положительные, люди довольные и счастливые, типа и улыбка совсем по другому смотрится, и ощущения другие. Теперь осталось только выбрать где делать, кто подскажет?
      • Сегодня! BezSomnenia Cегодня в 04:30 «Ответить»
        Ну и зря, за зубами нужно следить. Хотя я первую проф. чистку сама сделала в 23 года, хи-хи)) Но тогда меня впечатлил результат, гладкость зубов и цвет светлее стал. Теперь делаю раз в полгода и до сих пор. Делаю в клинике «Фактор улыбки» на Авиаконструкторов, там хороший сервис и приемлемые цены.
        • Сегодня! BezSomnenia Cегодня в 04:30 «Ответить»
          Ну и зря, за зубами нужно следить. Хотя я первую проф. чистку сама сделала в 23 года, хи-хи)) Но тогда меня впечатлил результат, гладкость зубов и цвет светлее стал. Теперь делаю раз в полгода и до сих пор. Делаю в клинике «Фактор улыбки» на Авиаконструкторов, там хороший сервис и приемлемые цены.
          • Сегодня! BezSomnenia Cегодня в 04:31 «Ответить»
            Ну и зря, за зубами нужно следить. Хотя я первую проф. чистку сама сделала в 23 года, хи-хи)) Но тогда меня впечатлил результат, гладкость зубов и цвет светлее стал. Теперь делаю раз в полгода и до сих пор. Делаю в клинике «Фактор улыбки» на Авиаконструкторов, там хороший сервис и приемлемые цены.
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