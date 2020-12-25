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    Тема: Тема мобильных игр
    • Сегодня! Borya Cегодня в 00:15 «Ответить»
      Ребята как относитесь к мобильным онлайн играм? Кто-нибудь играет в PUBG Mobile ? Мне эта игра очень нравиться, даже участвую в турнирах от платформы [ссылка скрыта, авторизуйтесь], с возможностью выиграть призовой фонд. Кто-нибудь участвовал в турнирах?
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