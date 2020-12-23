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    Ср., 23 декабря 2020г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Мусорные контейнеры, баки и сортировочные станции.
    • Сегодня! Nargiska Cегодня в 16:42 «Ответить»
      Ребят, где все это можно купить или заказать по выгодным тарифам?
      • Сегодня! Panikum Cегодня в 17:27 «Ответить»
        С сортировочными станциями намного сложнее, потому что на них больше требований и стандартов.
        • Сегодня! Yaroslav_602 Cегодня в 17:44 «Ответить»
          Помимо соответствующих стандартов и норм начали делать умные сортировочные станции с различными встроенными датчиками, включая датчик заполнения и передачи данных. Также большинство таких урн [ссылка скрыта, авторизуйтесь] с прессом внутри для большей вместительности мусора. Что в свою очередь уменьшает количество вывозов мусора, а соответственно и расходов.
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