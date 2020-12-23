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    Ср., 23 декабря 2020г.
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    Тема: где купить стационарный телефон
    • Сегодня! АртемЛ Cегодня в 16:04 «Ответить»
      Планирую приобрести себе в офис ip телефоны сотрудникам. В магазинах ценники немного завышены, может кто, знает где можно сэкономить и чтобы качество было хорошее?
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