Добрый день! Опять приступ подагры. Уже 4 за полгода. К такому конечно привыкнуть невозможно, но раньше хотя бы все одинаково было, всегда один и тот же палец на ноге. В этот раз еще сустав на стопе. Выпил найз, намазал диклофенаком, всегда работало, сейчас не помогло. Что еще сделать можно?
Диагноз года 1,5 назад поставили. Аллопуринолом лечил, мне сначала дозу подбирали, потом пить его как-то не удобно было, голова болеть и кружится стала, в итоге - бросил, на втором приступе подряд. Диету стараюсь соблюдать.
Тогда не удивительно, что приступы так часто. При подагре лекарство должно приниматься ежедневно и постоянно, его нельзя бросать. Раз побочные действия появились, нужно было сразу к врачу идти. Аллопуринол не единственный препарат для лечения. У меня на алллопуриноле сыпь очень сильная была, мне его заменили на азурикс. Пью уже год. За это время ни одного приступа, МК 310 и выше не идет, переношу хорошо. Так что идите к врачу, без лечения приступы подагры будут только чаще и все новые суставы поражаться начнут.