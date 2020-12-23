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    Ср., 23 декабря 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Приступ подагры чем снять.
    • Сегодня! Nik_cool Cегодня в 09:33 «Ответить»
      Добрый день! Опять приступ подагры. Уже 4 за полгода. К такому конечно привыкнуть невозможно, но раньше хотя бы все одинаково было, всегда один и тот же палец на ноге. В этот раз еще сустав на стопе. Выпил найз, намазал диклофенаком, всегда работало, сейчас не помогло. Что еще сделать можно?
      • Сегодня! sedonata Cегодня в 11:12 «Ответить»
        Компресс сделайте с димексидом, смешать 1:1 с водой, на марлю и под пленку на 30 минут. У меня работает.
        • Сегодня! Palmira Cегодня в 13:16 «Ответить»
          Если прогрессирует, то к врачу. К тому же 4 за полгода это очень часто, может препарат менять нужно. А подагра у вас давно? Чем лечитесь? Диету соблюдаете?
          • Сегодня! Nik_cool Cегодня в 13:21 «Ответить»
            Диагноз года 1,5 назад поставили. Аллопуринолом лечил, мне сначала дозу подбирали, потом пить его как-то не удобно было, голова болеть и кружится стала, в итоге - бросил, на втором приступе подряд. Диету стараюсь соблюдать.
            • Сегодня! Palmira Cегодня в 13:25 «Ответить»
              Тогда не удивительно, что приступы так часто. При подагре лекарство должно приниматься ежедневно и постоянно, его нельзя бросать. Раз побочные действия появились, нужно было сразу к врачу идти. Аллопуринол не единственный препарат для лечения. У меня на алллопуриноле сыпь очень сильная была, мне его заменили на азурикс. Пью уже год. За это время ни одного приступа, МК 310 и выше не идет, переношу хорошо. Так что идите к врачу, без лечения приступы подагры будут только чаще и все новые суставы поражаться начнут.
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