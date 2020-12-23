Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 23 декабря 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 96 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Развитие общества и футурология
    • Mary1380 Вчера в 12:54 «Ответить»
      Тем, кто хочет жить спокойно и растить детей, придется позаботиться о
      своем будущем. И это не только выбор профессии, но и создание условий для
      комфортной жизни. Футурология и развитие общества – интересная тема,
      которая отчасти помогает найти ответы на вопросы как выстроить свое
      будущее, чтобы жить долго и решать новые проблемы. [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Может
      быть это будет какое-то сообщество людей-единомышленников, соседей,
      родственников, которые просто помогают друг другу, вместе отвечают за
      себя и свою территорию. Своего рода новая община, ячейка общества. Семён
      Резниченко —футуролог, социальный аналитик, философ, публицист,
      литературный критик (псевдоним историка И.Ю. Васильева) как раз
      продвигает идею о том, что будущее держится уже не на семье, ячейке
      общества, а на сообществах, которые берут на себя часть проблем, которые
      серьезно влияют на нашу повседневную жизнь.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © ГИПОРТ - Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода