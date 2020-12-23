Тем, кто хочет жить спокойно и растить детей, придется позаботиться о
своем будущем. И это не только выбор профессии, но и создание условий для
комфортной жизни. Футурология и развитие общества – интересная тема,
которая отчасти помогает найти ответы на вопросы как выстроить свое
будущее, чтобы жить долго и решать новые проблемы. [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Может
быть это будет какое-то сообщество людей-единомышленников, соседей,
родственников, которые просто помогают друг другу, вместе отвечают за
себя и свою территорию. Своего рода новая община, ячейка общества. Семён
Резниченко —футуролог, социальный аналитик, философ, публицист,
литературный критик (псевдоним историка И.Ю. Васильева) как раз
продвигает идею о том, что будущее держится уже не на семье, ячейке
общества, а на сообществах, которые берут на себя часть проблем, которые
серьезно влияют на нашу повседневную жизнь.