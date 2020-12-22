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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как облегчить симптомы климакса?
    • Votorama Вчера в 21:49 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите, научите как пережить климакс.. Сил никаких нет терпеть приливы, головные боли, раздражительность.. Может лекарства какие посоветуете или народные средства.. Любым советам буду рада, лишь бы помогло..
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