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    Пт., 18 декабря 2020г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Под елку
    • Сегодня! Slavaаа статус: [забанен] Cегодня в 09:57 «Ответить»
      Следующий год быка, правильно? Что подарить своей дочке 11 лет под елку, есть у кого-то идеи?
      • Сегодня! Наталия23 статус: [забанен] Cегодня в 16:12 «Ответить»
        Ну вы свою дочку идеально знаете и думаю никто лучше не выберет подарок, чем вы. Я своей лично присмотрела [ссылка скрыта по причине бана] толстовки с коровьим принтом, они такие прикольные и стильные, что ни смогла не заказать на сайте. Тем более, что сейчас одна такая толстовка стоит не 3690 рублей, а 2215.
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