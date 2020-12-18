Подменю: Главная /

Форумы /

Форум: Мужской форум - мужские темы /

Тема: Итоги года или момент истины в МЭД. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Итоги года или момент истины в МЭД. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги Сегодня! Monah Cегодня в 09:28 «Ответить»



И как водится, у мыслящих людей, по итогам годам надо бы наверное подвести итоги 2020 года. А он очень интересный выдался, необычный и показательный для ситуации мужском сообществе и тех, кто себя пытается с ним позиционировать.

Так чем запомнился 2020 год? Ну конечно так называемой пандемией в связи с гриппом COVID-19, карантинным и масочно-перчаточным режимом и МОМЕНТОМ ИСТИНЫ в мужской моносфере.

Главным героем в этой катавасии и застрельщиком выступил мэр 12-миллионого города Москва господин Собянин Сергей Семёнович, дай Бог ему здоровья и процветания, одним своим указом о самоизоляции загнал по щелям и конурам своих холопов, а заодно и холопов Московской области. А присягнувшие ему на верность феодалы на своих территориях стали загонять под шконки свою челядь. И ничего, что даже нет такого юридического понятия как «Самоизоляция».

Так и этого показалось ему мало и Сергей Семёнович пошёл ещё дальше и приказал нещадно штрафовать всех ослушников, а если кто желает выгулять пёсика и мусор вынести должны носить маски с перчатками и получать QR пропуска для прохода к лужайке или мусорке.

И подавляющее большинства(если не все) быстро исполнили указ барина и трусливо забились по своим сараям, как скотина. И ничего, что были нарушены статьи Конституции и остальные законы РФ, ведь всех приучили безропотно подчиняться и подобострастно кланяться и угождать вышестоящим господам.

А чтобы тупое население ничего не поняло окончательно, то назвали всё это страшным словом «карантин». И ничего, что карантин может быть только для больных. Хотя тут они совершенно правы и я их поддерживаю, так как население безнадёжно больно непроходимой тупостью и трусостью.

Мало того, это «храброе» население «браво» махало с балконов и пело военно-патриотические песни в форточку 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной Войне.



А где же мужчины?! Где эти мужественные воины? Где те прозревшие мужчины, воспитавшие в себе дух отважных защитников своих прав и свобод? Где защитники Родины? Где их лидеры, вожди и духовные наставники?

И где же были активисты мужского эгалитарного движения, которые почему-то решили, что они и есть Мужское Движение? Где эти «мужественные парни», которые бросили вызов матриархальной системе и борются за возрождение мужественности и ведут за собой своих сподвижников в «светлое будущее»?

А где им быть-то! Они также трусливо и поджав хвост сели на карантин и ещё «мужественно» выпускали карантинные стримы.

Вот это действительно был подвиг на грани физических и умственных возможностей! И мы все их в этом категорически поддерживаем и понимаем, ведь своя задница ближе к телу. Какая уж тут мужественность.

И о чём же они говорили и общались со своими адептами? Думаете о незаконных действиях властей по отношению к своему населению? НЕТ.

Думаете разъясняли какие права и свободы граждан РФ были нарушены властями и как надо сопротивляться этому беспределу? Опять НЕТ.

Бегло пробежался по названием кастов «ведущих» идеологов МЭД и не нашёл ни одного призыва выходить на 9 мая и возложить цветы к памятникам воинам Великой Отечественной Войны. Именно мужчинам воинам, которые шли в смертельную атаку под пули, на мины и в рукопашную схватку во вражеских окопах.

Не увидел я и призыва поддержать инициативу ютуб-канала Сталинград , чтобы выйти на митинг 22 июня против фашизма.

Так где же ваша мужественность активисты МЭД?! Так нет её и не было.



НЕВОЗМОЖНО НАУЧИТЬ ДРУГИХ ТОМУ,ЧЕГО У ТЕБЯ НЕТ.



Так о чём же они общались со своими подписчиками? Так опять о бабах!

О чём ещё им говорить. Ведь они, как агенты влияния, обязаны исполнять волю своего хозяина по оглуплению своей мэдовской паствы и направлять всё внимание тупоголовых сподвижников в одну дырку, т.е. в бабью. Нет их интереса в том, чтобы мужчины обретали мужественность и бесстрашие, чтобы защищать свои права и свободы.



Вот это и есть тот МОМЕНТ ИСТИНЫ.



А почему так происходит? Теперь внимание цитата из одного любопытного документа.



Против врагов наших — гоев! (Катехизис еврея в СССР)



«Вокруг каждого вопроса формируйте общественное мнение с учётом наших национальных интересов: из любого пустяка можно сделать проблему, а из любой проблемы — пустяк. Ни один общественный процесс нельзя пускать на самотёк. Если он не приносит нам пользы, спускайте его на тормозах, или направляйте его против ВРАГОВ наших — гоев. Любое начинание должны возглавлять мы, чтобы вести их в нужном направлении».

Примечание: Кому интересно, можно в интернете найти весь текст катехизиса еврея в СССР. Любопытный документ.



А чтобы стадо гоев не сбилось с пути и шло покорно на убой, то к такому стаду приставляется Козёл-Провокатор, который ведёт овец на бойню. И это название вполне научное. Ищите в поисковике информацию.

А если кто-то думает,что это не относится к человеческому обществу, то предлагаю внимательно рассмотреть эмблему правящей политической партии Единая Россия. У кого с воображением туго, то можете поискать в поисковике «козёл на эмблеме Единая Россия».

Так вот, в мужской моносфере в качестве Козла-Провокатора выступает группа блогеров во главе с Антоном Сорвачёвым.

И ещё очередные 5 рублей в эту копилку. Есть такая наука как физиогномика и сотрудников спецслужб обучают определять тип личности человека и его душевных качеств по лицам. А теперь сравните фото молодого Чубайса А. и Сорвачёва А. Поразительное сходство. Роль Чубайса в развале экономики России и обнищании населения объяснять надеюсь не надо.



Вывод. Избегайте вступать в какие-либо партии и движения, которые подсовывает вам система. Это всё ловушки. Вам подсунут Козла-провокатора в виде Антона Сорвачёва, который отведёт тупоголовое стадо на бойню.

А теперь углубимся немножко в оккультизм, туда куда нельзя баранам. А кого олицетворяет изображение козла? Так это Бафомет. И в США даже ему воздвигнуты памятники. Но это ведь всё конспирология и мы в это не верим.



С моментом истины всё ясно.



Теперь разберём ,что в действительности произошло и почему почти все покорно повиновались незаконным распоряжениям властей и трусливо попрятались, страшась каких-то штрафов. Кстати москвичи попрятались ещё до того, как были внесены поправки в КОАП.

А всё лежит в психике человека. Будем говорить о мужчинах, так как женщины абсолютные адаптанки к ситуации и с них чего тут спрашивать.

Мальчикам в детстве(матриархальная система в виде мамок, бабок, тёток, отцов-тряпок, воспитателей и училок) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЛОСЬ И ЖЕСТОКО ПОДАВЛЯЛАСЬ попытка проявлять свою мужественность и воинственность. Этот неоднократный и жестокий опыт через боль, психологическое и физическое насилие закрепился в психике маленького мальчика и выразился в паттерне поведения полной покорности и послушания на требования старшего и взрослого к тебе, как к бесправной и бессловесной твари, вне зависимости от того прав старший или нет. От всех нас матриархальная система воспитания требовала тотального подчинения. А так как для маленького мальчика все окружающие старшие и главные, то подчиняться надо всем и во всём иначе тебя ждёт суровое наказание и порицание ,а тут уже включался инстинкт выживания, который служит тем, что организм должен выжить. Ты можешь вырасти до 50-60 лет, но в своей психике всё ещё живёт запуганный маленький мальчик, который готов подчиняться бабам и начальству по первому их требованию.

Даже если кто-то младше вас по возрасту или по статусу грубит вам и хамит, громко чего-то требует и жёстко манипулирует, то в вас автоматически сработает подсознательная программа Жертвы, заложенная в вас в детстве и вашему маленькому мальчику внутри вас захочется подчиниться и вы подчинитесь или убежать и вы….убежите или отдать и вы… да-да и ещё раз да … вы отдадите. Матриархальная матрица уничтожила в вас мужественность и оскопила чувство вашего достоинства, воинственность и готовность бороться за свою свободу. Вы всё тот же забитый и затюканный маленький мальчик. А маленьким и запуганным мальчиком проще управлять.

То есть из нас всех лепили ПОКОРНЫХ И БЕЗСЛОВЕСНЫХ РАБОВ. Вместо того, чтобы с детства из мальчиков отцы воспитывали бесстрашных воинов из нас сотворили трусов и рабов.

ТЕ, КТО ОБЯЗАН БЫЛ НАУЧИТЬ НАС БЫТЬ МУЖЧИНАМИ НАС ВСЕХ ПРОСТО ПРЕДАЛИ, ПРОПИЛИ И ПРОДАЛИ. ПРОДАЛИ В РАБСТВО!

И ЭТО РЕАЛИИ ЖИЗНИ.

Так преклоним колени и склоним головы в порыве нашей «искренней благодарности» за нынешнее наше бесправное и рабское положение в обществе и поблагодарим тех, кто нас рожал, вынашивал и воспитывал чтобы мы, потомки свободолюбивых, несгибаемых и воинственных русичей, влачили жалкое существование на собственной земле и об нас вытирали ноги.



Только подумайте что произошло. Мало того, что население ,как рабов заставили надеть маски и перчатки(ношение которых здоровым людям причиняют вред физическому здоровью и психике) на себя и на детей, загнали по квартирам, запретили гулять и дышать свежим воздухом(а ведь лёгкие должны проветриваться),так ещё и запретили работать. То есть резюмирую, поставили на грань между жизнью и смертью. И население покорно подчинилось. То есть, покорно согласилось УМИРАТЬ. Это же какой надо быть амёбой и иметь психологию раба, чтобы добровольно согласиться на медленную смерть.



«Тот, кто становится пресмыкающимся червём, может ли потом жаловаться, что его раздавили? (И.Кант)»





ВОТ ЭТО И ПРОИЗОШЛО - ВЫСТРЕЛИЛА ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА ПОКОРНОСТИ НА АБСОЛЮТНО БЕЗЗАКОННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ СТАРШИХ И ВЗРОСЛЫХ(т.е.ВЛАСТИ).



А власти, наряду со своими политическим и коммерческими интересами, ещё и протестировали население на послушание. И тест удался на славу. Особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В городах-героях!

И власти будут давить дальше. И правильно будут делать. Если кто-то подумал, что вот сняли ограничения и всё нормализуется, то спешу разочаровать – всё будет продолжаться. И я за это. Надо же как-то разбудить спящее население.

Возникает законный вопрос – ЧТО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ДЕЛАТЬ?

Как уже видно каждому здравомыслящему человеку матриархальная матрица существует и через своих агентов влияния в виде МЭД контролирует дальнейшее оглупление мужского населения. Ещё раз – МЭД задумано матриархальной системой, встроено в неё и будет продолжать воспитывать баборабов и вагинозависимых, потому что есть Вселенский закон «КУДА НАПРАВЛЕНО ВАШЕ ВНИМАНИЕ,ТУДА И УХОДИТ ВАША ЖИЗНЬ.»

Если ваше внимание направлено на баб, туда и будет уходит ваша жизнь. А как мы все знаем – это погибель для мужчины в нынешней матриархальной системе.

Если матриархальная система – это смертельно опасная среда для мужчины, то соответственно существует противоположная система и дружественная среда для мужчин. И это конечно же ПАТРИАРХАТ.



НИКАКОЙ ЭГОЛИТАРЩИНЫ! НИКАКОГО РАВЕНСТВА!



Равенство неравных есть неравенство. (Гегель)

Неверно, будто равенство – закон природы. Природа не произвела ничего равного. Её высший закон – подчинение и зависимость.

(Люк де Вовенарг)

Равенство – понятие абиологическое. В природе равенства нет. Равенство придумано человеком и является одним из величайших заблуждений, породивших уйму страданий.

(Владимир Дудинцев)

Тот, кто рассуждает о равенстве вещей, разбивает их единство. (Чжуан цзы)

Худшее неравенство — это равенство неравных. (Аркадий Давидович)



Здесь надо сделать некоторое отступление и пояснить что такое матрица. Матрица – это система, система верований и убеждение которые были внедрены в сознание людей и которые закрепились в подсознании и выражаются в человеческих мыслях, побуждениях, действия и поступках. Обо этом просто и подробно в моих материалах «Как удалить психологическую программу баборабства»(Часть 1 и 2).

Пример: Если вам в голову в детском возрасте вбили в голову, что женщинам надо уступать место, то при виде женщины вы будете автоматически подскакивать с вашего законного места чтобы уступить место любой бабе. И это сработала ваша подсознательная программа. Сюда же дарение цветов и подарков, коленопреклонение, 8 марта и день Святого пидо… ой …Валентина, женщины-богини и прочая ахинея матриархальной матрицы.



Итак, единственный возможный вариант возрождения мужественности в мужчинах – это возврат к ПАТРИАРХАТУ.



У кого-то сейчас однозначно бомбанёт при этом слове. А я предлагаю задуматься – откуда такая негативная эмоция на это слово? Кто вам подселил эту негативный рефлекс? И вы сразу вспомните активистов мужского эгалитарного движения, которые яростно очерняли и поносили патриархат.

В моих материалах уже разбирался и Патриархат и агенты влияния(ссылки на них укажу ниже).

Если мужскому населению России навязали губительную для нас матриархальную матрицу, то почему мы должны её терпеть и существовать в ней. Мы имеем полное право поменять её и выбрать ту среду , в которой мы будем жить и процветать. А как мы уже выяснили этой средой обитания является ПАТРИАРХАТ.

Если через метафору, то матриархальная матрица для мужчины – это тесная клетка для орла в зоопарке, где его кормят всякой тухлятиной и не дают взлететь и расправить свои крылья. Тогда как Патриархат – это БЕСКРАЙНЕЕ НЕБО И СВОБОДА.

В этом мире у каждого есть священное ПРАВО ВЫБОРА и СВОБОДА ВОЛИ. И это незыблемое право каждого рождённого на этой земле. Это два Вселенских закона, нарушение которых карается законом Кармы и власти это знают.



Приведу пример. Может кто заметил, что сперва Собянин С.С. объявил самоизоляцию 5 марта, а после того как население Москвы покорно подчинилось этому бреду(нет даже юридически такого понятия как «самоизоляция»), были приняты в конце марта поправки в КОАП о штрафах и т.д. с намордниками и перчатками и т.п.



То есть, сперва власти предложили, а после того как тупоголовое и покорное население согласилось(сделало СВОЙ ВЫБОР и проявили СИЛУ ВОЛИ на самоизоляцию) были введены штрафы. Про намордники, перчатки, пропуска и т.п. такая же последовательность.

А потом ещё и на продаже масок и перчаток для проезда в метро подняли неслыханный гешефт за счёт покорного стада.



И такое происходит во всём. Сперва обрабатывают население информационно по технологии, известной под названием Окна Овертона(технология гораздо древнее), а когда население даст обратную связь в виде согласия вводятся соответствующие законы.

И в результате население получает, то что большинство выбирает и что оно готово принять внутренне и без сопротивления.

Законы лишь фиксируют те процессы, которые реально происходят в обществе.



Стадам не нужен дар свободы,

Их должно резать или стричь,

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками, да бичь.(А.С.Пушкин).





Ссылки на статьи

Какого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.html

Как удалить психологическую программу баборабства. Теория https://monahknight.livejournal.com/524.html

Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.html

Путь мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.html

Поговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.html

О Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.html

Для тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html

«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.html

Лже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.html

Агенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.html

Негативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.html

Выход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.html





А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»

Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"

Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Итоги года или момент истины в МЭД.И как водится, у мыслящих людей, по итогам годам надо бы наверное подвести итоги 2020 года. А он очень интересный выдался, необычный и показательный для ситуации мужском сообществе и тех, кто себя пытается с ним позиционировать.Так чем запомнился 2020 год? Ну конечно так называемой пандемией в связи с гриппом COVID-19, карантинным и масочно-перчаточным режимом и МОМЕНТОМ ИСТИНЫ в мужской моносфере.Главным героем в этой катавасии и застрельщиком выступил мэр 12-миллионого города Москва господин Собянин Сергей Семёнович, дай Бог ему здоровья и процветания, одним своим указом о самоизоляции загнал по щелям и конурам своих холопов, а заодно и холопов Московской области. А присягнувшие ему на верность феодалы на своих территориях стали загонять под шконки свою челядь. И ничего, что даже нет такого юридического понятия как «Самоизоляция».Так и этого показалось ему мало и Сергей Семёнович пошёл ещё дальше и приказал нещадно штрафовать всех ослушников, а если кто желает выгулять пёсика и мусор вынести должны носить маски с перчатками и получать QR пропуска для прохода к лужайке или мусорке.И подавляющее большинства(если не все) быстро исполнили указ барина и трусливо забились по своим сараям, как скотина. И ничего, что были нарушены статьи Конституции и остальные законы РФ, ведь всех приучили безропотно подчиняться и подобострастно кланяться и угождать вышестоящим господам.А чтобы тупое население ничего не поняло окончательно, то назвали всё это страшным словом «карантин». И ничего, что карантин может быть только для больных. Хотя тут они совершенно правы и я их поддерживаю, так как население безнадёжно больно непроходимой тупостью и трусостью.Мало того, это «храброе» население «браво» махало с балконов и пело военно-патриотические песни в форточку 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной Войне.А где же мужчины?! Где эти мужественные воины? Где те прозревшие мужчины, воспитавшие в себе дух отважных защитников своих прав и свобод? Где защитники Родины? Где их лидеры, вожди и духовные наставники?И где же были активисты мужского эгалитарного движения, которые почему-то решили, что они и есть Мужское Движение? Где эти «мужественные парни», которые бросили вызов матриархальной системе и борются за возрождение мужественности и ведут за собой своих сподвижников в «светлое будущее»?А где им быть-то! Они также трусливо и поджав хвост сели на карантин и ещё «мужественно» выпускали карантинные стримы.Вот это действительно был подвиг на грани физических и умственных возможностей! И мы все их в этом категорически поддерживаем и понимаем, ведь своя задница ближе к телу. Какая уж тут мужественность.И о чём же они говорили и общались со своими адептами? Думаете о незаконных действиях властей по отношению к своему населению? НЕТ.Думаете разъясняли какие права и свободы граждан РФ были нарушены властями и как надо сопротивляться этому беспределу? Опять НЕТ.Бегло пробежался по названием кастов «ведущих» идеологов МЭД и не нашёл ни одного призыва выходить на 9 мая и возложить цветы к памятникам воинам Великой Отечественной Войны. Именно мужчинам воинам, которые шли в смертельную атаку под пули, на мины и в рукопашную схватку во вражеских окопах.Не увидел я и призыва поддержать инициативу ютуб-канала Сталинград , чтобы выйти на митинг 22 июня против фашизма.Так где же ваша мужественность активисты МЭД?! Так нет её и не было.НЕВОЗМОЖНО НАУЧИТЬ ДРУГИХ ТОМУ,ЧЕГО У ТЕБЯ НЕТ.Так о чём же они общались со своими подписчиками? Так опять о бабах!О чём ещё им говорить. Ведь они, как агенты влияния, обязаны исполнять волю своего хозяина по оглуплению своей мэдовской паствы и направлять всё внимание тупоголовых сподвижников в одну дырку, т.е. в бабью. Нет их интереса в том, чтобы мужчины обретали мужественность и бесстрашие, чтобы защищать свои права и свободы.Вот это и есть тот МОМЕНТ ИСТИНЫ.А почему так происходит? Теперь внимание цитата из одного любопытного документа.Против врагов наших — гоев! (Катехизис еврея в СССР)«Вокруг каждого вопроса формируйте общественное мнение с учётом наших национальных интересов: из любого пустяка можно сделать проблему, а из любой проблемы — пустяк. Ни один общественный процесс нельзя пускать на самотёк. Если он не приносит нам пользы, спускайте его на тормозах, или направляйте его против ВРАГОВ наших — гоев. Любое начинание должны возглавлять мы, чтобы вести их в нужном направлении».Примечание: Кому интересно, можно в интернете найти весь текст катехизиса еврея в СССР. Любопытный документ.А чтобы стадо гоев не сбилось с пути и шло покорно на убой, то к такому стаду приставляется Козёл-Провокатор, который ведёт овец на бойню. И это название вполне научное. Ищите в поисковике информацию.А если кто-то думает,что это не относится к человеческому обществу, то предлагаю внимательно рассмотреть эмблему правящей политической партии Единая Россия. У кого с воображением туго, то можете поискать в поисковике «козёл на эмблеме Единая Россия».Так вот, в мужской моносфере в качестве Козла-Провокатора выступает группа блогеров во главе с Антоном Сорвачёвым.И ещё очередные 5 рублей в эту копилку. Есть такая наука как физиогномика и сотрудников спецслужб обучают определять тип личности человека и его душевных качеств по лицам. А теперь сравните фото молодого Чубайса А. и Сорвачёва А. Поразительное сходство. Роль Чубайса в развале экономики России и обнищании населения объяснять надеюсь не надо.Вывод. Избегайте вступать в какие-либо партии и движения, которые подсовывает вам система. Это всё ловушки. Вам подсунут Козла-провокатора в виде Антона Сорвачёва, который отведёт тупоголовое стадо на бойню.А теперь углубимся немножко в оккультизм, туда куда нельзя баранам. А кого олицетворяет изображение козла? Так это Бафомет. И в США даже ему воздвигнуты памятники. Но это ведь всё конспирология и мы в это не верим.С моментом истины всё ясно.Теперь разберём ,что в действительности произошло и почему почти все покорно повиновались незаконным распоряжениям властей и трусливо попрятались, страшась каких-то штрафов. Кстати москвичи попрятались ещё до того, как были внесены поправки в КОАП.А всё лежит в психике человека. Будем говорить о мужчинах, так как женщины абсолютные адаптанки к ситуации и с них чего тут спрашивать.Мальчикам в детстве(матриархальная система в виде мамок, бабок, тёток, отцов-тряпок, воспитателей и училок) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЛОСЬ И ЖЕСТОКО ПОДАВЛЯЛАСЬ попытка проявлять свою мужественность и воинственность. Этот неоднократный и жестокий опыт через боль, психологическое и физическое насилие закрепился в психике маленького мальчика и выразился в паттерне поведения полной покорности и послушания на требования старшего и взрослого к тебе, как к бесправной и бессловесной твари, вне зависимости от того прав старший или нет. От всех нас матриархальная система воспитания требовала тотального подчинения. А так как для маленького мальчика все окружающие старшие и главные, то подчиняться надо всем и во всём иначе тебя ждёт суровое наказание и порицание ,а тут уже включался инстинкт выживания, который служит тем, что организм должен выжить. Ты можешь вырасти до 50-60 лет, но в своей психике всё ещё живёт запуганный маленький мальчик, который готов подчиняться бабам и начальству по первому их требованию.Даже если кто-то младше вас по возрасту или по статусу грубит вам и хамит, громко чего-то требует и жёстко манипулирует, то в вас автоматически сработает подсознательная программа Жертвы, заложенная в вас в детстве и вашему маленькому мальчику внутри вас захочется подчиниться и вы подчинитесь или убежать и вы….убежите или отдать и вы… да-да и ещё раз да … вы отдадите. Матриархальная матрица уничтожила в вас мужественность и оскопила чувство вашего достоинства, воинственность и готовность бороться за свою свободу. Вы всё тот же забитый и затюканный маленький мальчик. А маленьким и запуганным мальчиком проще управлять.То есть из нас всех лепили ПОКОРНЫХ И БЕЗСЛОВЕСНЫХ РАБОВ. Вместо того, чтобы с детства из мальчиков отцы воспитывали бесстрашных воинов из нас сотворили трусов и рабов.ТЕ, КТО ОБЯЗАН БЫЛ НАУЧИТЬ НАС БЫТЬ МУЖЧИНАМИ НАС ВСЕХ ПРОСТО ПРЕДАЛИ, ПРОПИЛИ И ПРОДАЛИ. ПРОДАЛИ В РАБСТВО!И ЭТО РЕАЛИИ ЖИЗНИ.Так преклоним колени и склоним головы в порыве нашей «искренней благодарности» за нынешнее наше бесправное и рабское положение в обществе и поблагодарим тех, кто нас рожал, вынашивал и воспитывал чтобы мы, потомки свободолюбивых, несгибаемых и воинственных русичей, влачили жалкое существование на собственной земле и об нас вытирали ноги.Только подумайте что произошло. Мало того, что население ,как рабов заставили надеть маски и перчатки(ношение которых здоровым людям причиняют вред физическому здоровью и психике) на себя и на детей, загнали по квартирам, запретили гулять и дышать свежим воздухом(а ведь лёгкие должны проветриваться),так ещё и запретили работать. То есть резюмирую, поставили на грань между жизнью и смертью. И население покорно подчинилось. То есть, покорно согласилось УМИРАТЬ. Это же какой надо быть амёбой и иметь психологию раба, чтобы добровольно согласиться на медленную смерть.«Тот, кто становится пресмыкающимся червём, может ли потом жаловаться, что его раздавили? (И.Кант)»ВОТ ЭТО И ПРОИЗОШЛО - ВЫСТРЕЛИЛА ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА ПОКОРНОСТИ НА АБСОЛЮТНО БЕЗЗАКОННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ СТАРШИХ И ВЗРОСЛЫХ(т.е.ВЛАСТИ).А власти, наряду со своими политическим и коммерческими интересами, ещё и протестировали население на послушание. И тест удался на славу. Особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В городах-героях!И власти будут давить дальше. И правильно будут делать. Если кто-то подумал, что вот сняли ограничения и всё нормализуется, то спешу разочаровать – всё будет продолжаться. И я за это. Надо же как-то разбудить спящее население.Возникает законный вопрос – ЧТО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ДЕЛАТЬ?Как уже видно каждому здравомыслящему человеку матриархальная матрица существует и через своих агентов влияния в виде МЭД контролирует дальнейшее оглупление мужского населения. Ещё раз – МЭД задумано матриархальной системой, встроено в неё и будет продолжать воспитывать баборабов и вагинозависимых, потому что есть Вселенский закон «КУДА НАПРАВЛЕНО ВАШЕ ВНИМАНИЕ,ТУДА И УХОДИТ ВАША ЖИЗНЬ.»Если ваше внимание направлено на баб, туда и будет уходит ваша жизнь. А как мы все знаем – это погибель для мужчины в нынешней матриархальной системе.Если матриархальная система – это смертельно опасная среда для мужчины, то соответственно существует противоположная система и дружественная среда для мужчин. И это конечно же ПАТРИАРХАТ.НИКАКОЙ ЭГОЛИТАРЩИНЫ! НИКАКОГО РАВЕНСТВА!Равенство неравных есть неравенство. (Гегель)Неверно, будто равенство – закон природы. Природа не произвела ничего равного. Её высший закон – подчинение и зависимость.(Люк де Вовенарг)Равенство – понятие абиологическое. В природе равенства нет. Равенство придумано человеком и является одним из величайших заблуждений, породивших уйму страданий.(Владимир Дудинцев)Тот, кто рассуждает о равенстве вещей, разбивает их единство. (Чжуан цзы)Худшее неравенство — это равенство неравных. (Аркадий Давидович)Здесь надо сделать некоторое отступление и пояснить что такое матрица. Матрица – это система, система верований и убеждение которые были внедрены в сознание людей и которые закрепились в подсознании и выражаются в человеческих мыслях, побуждениях, действия и поступках. Обо этом просто и подробно в моих материалах «Как удалить психологическую программу баборабства»(Часть 1 и 2).Пример: Если вам в голову в детском возрасте вбили в голову, что женщинам надо уступать место, то при виде женщины вы будете автоматически подскакивать с вашего законного места чтобы уступить место любой бабе. И это сработала ваша подсознательная программа. Сюда же дарение цветов и подарков, коленопреклонение, 8 марта и день Святого пидо… ой …Валентина, женщины-богини и прочая ахинея матриархальной матрицы.Итак, единственный возможный вариант возрождения мужественности в мужчинах – это возврат к ПАТРИАРХАТУ.У кого-то сейчас однозначно бомбанёт при этом слове. А я предлагаю задуматься – откуда такая негативная эмоция на это слово? Кто вам подселил эту негативный рефлекс? И вы сразу вспомните активистов мужского эгалитарного движения, которые яростно очерняли и поносили патриархат.В моих материалах уже разбирался и Патриархат и агенты влияния(ссылки на них укажу ниже).Если мужскому населению России навязали губительную для нас матриархальную матрицу, то почему мы должны её терпеть и существовать в ней. Мы имеем полное право поменять её и выбрать ту среду , в которой мы будем жить и процветать. А как мы уже выяснили этой средой обитания является ПАТРИАРХАТ.Если через метафору, то матриархальная матрица для мужчины – это тесная клетка для орла в зоопарке, где его кормят всякой тухлятиной и не дают взлететь и расправить свои крылья. Тогда как Патриархат – это БЕСКРАЙНЕЕ НЕБО И СВОБОДА.В этом мире у каждого есть священное ПРАВО ВЫБОРА и СВОБОДА ВОЛИ. И это незыблемое право каждого рождённого на этой земле. Это два Вселенских закона, нарушение которых карается законом Кармы и власти это знают.Приведу пример. Может кто заметил, что сперва Собянин С.С. объявил самоизоляцию 5 марта, а после того как население Москвы покорно подчинилось этому бреду(нет даже юридически такого понятия как «самоизоляция»), были приняты в конце марта поправки в КОАП о штрафах и т.д. с намордниками и перчатками и т.п.То есть, сперва власти предложили, а после того как тупоголовое и покорное население согласилось(сделало СВОЙ ВЫБОР и проявили СИЛУ ВОЛИ на самоизоляцию) были введены штрафы. Про намордники, перчатки, пропуска и т.п. такая же последовательность.А потом ещё и на продаже масок и перчаток для проезда в метро подняли неслыханный гешефт за счёт покорного стада.И такое происходит во всём. Сперва обрабатывают население информационно по технологии, известной под названием Окна Овертона(технология гораздо древнее), а когда население даст обратную связь в виде согласия вводятся соответствующие законы.И в результате население получает, то что большинство выбирает и что оно готово принять внутренне и без сопротивления.Законы лишь фиксируют те процессы, которые реально происходят в обществе.Стадам не нужен дар свободы,Их должно резать или стричь,Наследство их из рода в родыЯрмо с гремушками, да бичь.(А.С.Пушкин).Ссылки на статьиКакого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.htmlКак удалить психологическую программу баборабства. Теория https://monahknight.livejournal.com/524.htmlКак удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.htmlПуть мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.htmlПоговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.htmlО Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.htmlДля тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.htmlЛже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.htmlАгенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.htmlНегативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.htmlВыход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.htmlА также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Купить игрушки недорого. 5 (1) Женский форум kalinANNA 24.01.20 в 14:53 Vladlen Cегодня в 21:06 Нужен кинолог. 4 (1) ЗооМир Urgen 27.08.10 в 21:36 Vladlen Cегодня в 21:04 Профиль для гипсокартона 2 (1) Строительство и ремонт Vegas2020 14.08.18 в 16:10 Vladlen Cегодня в 21:02 Цоколь дома из искусственного или натурального камня 3 (1) Форум по интересам Азола 19.11.17 в 23:02 Vladlen Cегодня в 21:00 Где заказать шарики с гелием не дорого??? 11 (1) Развлечение и Отдых Ihowa 03.05.17 в 16:02 Vladlen Cегодня в 20:58 как выбрать подарок 6 Маркетинг, Реклама, Дизайн Анатолий Кудря 29.05.19 в 20:48 Vladlen Cегодня в 19:36 Угревая болезнь 6 Женский форум nart 27.10.20 в 21:58 fad Cегодня в 18:58 Идёт загрузка...