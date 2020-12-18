привет! хочу все поменять в квартире!! так надоели эти стандартные ремонты с безжизненными обоями, тупыми гардинами и жалюзи, все эти стандартные ламинаты-линолеумы. неужели нет ничего яркого, красивого, неординарного.хожу по строительному гипермаркету, а не вижу ничего, что хотелось бы купить!
И вам привет) Я вас очень понимаю, у самой был подобный кризис, когда все надоело и хочется решительных перемен. Только вот на счет обоев не соглашусь. Если брать в магазине с бабочками и цветочкам, то конечно это унылость и серость, а если заказать фотообои по собственному дизайну, то тут ограничение только ваша фантазия! Присмотритесь к этой теме, хоть на сайт Уютной стены зайдите и полистайте каталог, я думаю вам понравится.
Руками, ногами и прочими частями тела поддерживаю комментарий выше))) Не думайте что обои это тупо и тухло, добавьте в них красок, выберите свой дизайн и вперед творить. Самое крутое, что никто не сможет вас ограничить, не нужно выискивать интересные решения, создавать самому это в тысячи раз лучше и интереснее.