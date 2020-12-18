Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 18 декабря 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 501 посетитель
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: хочу сменить интерьер
    • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 02:37 «Ответить»
      привет! хочу все поменять в квартире!! так надоели эти стандартные ремонты с безжизненными обоями, тупыми гардинами и жалюзи, все эти стандартные ламинаты-линолеумы. неужели нет ничего яркого, красивого, неординарного.хожу по строительному гипермаркету, а не вижу ничего, что хотелось бы купить!
      • Сегодня! Lyaman Cегодня в 03:29 «Ответить»
        И вам привет) Я вас очень понимаю, у самой был подобный кризис, когда все надоело и хочется решительных перемен. Только вот на счет обоев не соглашусь. Если брать в магазине с бабочками и цветочкам, то конечно это унылость и серость, а если заказать фотообои по собственному дизайну, то тут ограничение только ваша фантазия! Присмотритесь к этой теме, хоть на сайт Уютной стены зайдите и полистайте каталог, я думаю вам понравится.
        • Сегодня! BezSomnenia Cегодня в 03:47 «Ответить»
          Руками, ногами и прочими частями тела поддерживаю комментарий выше))) Не думайте что обои это тупо и тухло, добавьте в них красок, выберите свой дизайн и вперед творить. Самое крутое, что никто не сможет вас ограничить, не нужно выискивать интересные решения, создавать самому это в тысячи раз лучше и интереснее.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © ГИПОРТ - Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода