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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Зависимость от сосудосуживающих средств
    • New! DDimitr Cегодня в 06:25 «Ответить»
      Не думал конечно, что такое бывает, но вот так случилось. И теперь решил, что надо избавляться от этого, но как? Если не капаю, в носу какие-то корочки даже образуются. Дышать сложно, даже невозможно. Есть тут такие, кто бросал это дело, как справились?
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