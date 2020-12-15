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    Вт., 15 декабря 2020г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Работа в команде(online)
    • New! Nisan Вчера в 23:47 «Ответить»
      Приветствую из-за постоянного развития, нам требуются люди в команду, мы работаем по множеству прибыльных направлений, в которых есть как серые, так и белые темы.
      Мы ищем как полных новичков желающих развиваться, так и опытных пользователей.
      Ваш доход будет зависеть от направления которое выберете и как много будете работать, в среднем доходы могут достигать 400-500$ в сутки.
      Выплаты возможны, как раз в день так и раз в неделю или месяц.

      Единственное что вам нужно это:

      Стабильный онлайн
      Наличие компьютера
      Адекватное отношение к обучение и адекватное поведение

      За более детальной информацией вы можете обратится в Telegram: @Aneherizu

      Так же, будет крайне удобно, если вы сразу кратко напишите о себе в первых сообщениях.
      Вся деятельность у нас полностью онлайн, никакой связи с наркотиками и прочим мусором мы не поддерживаем.
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