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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Басенджи!
    • hooligan89 11.12.20 в 14:26 «Ответить»
      Кто счастливый обладатель этой породы?
      Расскажите они действительно не лают не воняют и шерсть не лезет?
      • Аноним 11.12.20 в 16:45 «Ответить»
        в какой-то мере но это все же живая собака
        • Аноним 11.12.20 в 17:52 «Ответить»
          У нас мальчик басенджи - 9 месяцев.
          Не лает
          Не воняет - они как кошки моют себя ( после улицы только лапы)
          Пока еще не линял. Но у этой породы нет подшерстка. Линять не чему.
          А еще гипераллергенные
          Моя любовь в общем!
          • Аноним 11.12.20 в 17:54 «Ответить»
            Я собак не очень люблю, но если прийдётся завести собаку (муж очень хочет), то тоже просматриваю на эту породу. Вот тут https://doge.ru/poroda/basendzhi о ней читала.
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