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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Психолог
    • Diman007 09.12.20 в 17:09 «Ответить»
      Я вот развелся неделю назад, чувства внутри разрывающие....Психоаналитик может мне помочь?
      • Rozochka 09.12.20 в 17:36 «Ответить»
        Как я Вас понимаю(( Сама только выкарабкалась... Мы с мужем прожили 16 лет. Жили довольно хорошо, часто гуляли, кино, отпуск проводили вместе, он обо мне заботился. Дочери 14 лет, души в папе не чает. Но стало постепенно холодно нам с ним, разные интересы возникли, увлечения и так мы не заметили, как дело стало совсем плохо. А муж еще и попивать стал. Так продолжалось целый год. Я выла от тоски. Только ради дочери я обратилась к психологу Филиппову Андрею Александровичу [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Сколько я слез пролила на первых сеансах, все накопившееся отдала чужому человеку. Нельзя наверное так, но как прорвало... Потом легче стало. После бесед с ним я так духом засияла, в себе уверенность снова нашла. Как это важно, чтобы найти силы встать с колен. Это просто счастье, когда есть такие хорошие добрые специалисты, как Андрей Александрович! Советую))
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