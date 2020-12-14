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Тема: Выход из матриархальной матрицы. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Выход из матриархальной матрицы. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги Monah 09.12.20 в 09:18 «Ответить»



Прежде чем выходить из матриархальной зад**** ….ой, матрицы необходимо определиться с терминами и договориться, так сказать, «на берегу».



Итак начнём.

«Матриарха́т, также гинекокра́тия (или в простонародье вагинократия) — гипотетическая форма общества или социальной организации, в которой лидирующая роль принадлежит женщинам, в особенности матерям семейств этого общества. В науке превалирует точка зрения, что чисто матриархальных обществ никогда не существовало.»

И последнее утверждение верно, если присмотреться внимательно к ситуации в России, которая выглядит как «слоённый пирог». Управление страной осуществляется мужчинами, а именно:

Сейчас в Правительстве РФ 28 мужчин и 4 женщины.

В Государственной Думе 971 депутатов мужчин и 75 женщин.

В руководстве администрации Президента - 34 мужчины и 3 женщины.

и так далее,

То есть, никто в верховных эшелонах власти и не думал давать женщинам управлять страной. Угробят ведь за короткий срок. И там это прекрасно понимают, что кухарки не могут управлять страной, да и ничем в принципе.

Есть такой испанский сериал La Peste(Чума).Действие разворачивается в XVI веке в Севилье. В 6-й серии вдова знатного господина спрашивает разрешение, через своего поверенного мужчину(ей слова даже никто не дал, хотя она была знатная дама), в городской гильдии ремесленников и торговцев на управление ткацкой фабрикой ,которая осталась ей от мужа. На что глава гильдии отвечает управляющему.

«Мы не можем ей дать такое право на следующем основании. Она женщина. Женщина слабоумное существо. У них эмоции затмевают разум. Они неуравновешенны, они ветрены, не обузданы и ненадёжны». И далее добавляет другой член гильдии «Вы же прекрасно понимаете, что если они не в состоянии контролировать себя, как они смогут вести дела. Их место дома. У них другие обязанности.» И её даже никто не стал слушать ,а выпроводили и ещё управляющему сделали серьёзное внушение, что он в нарушении правил пришёл просить за женщину. И вынесли свой вердикт, что вдова должна нанять управляющим фабрикой мужчину, который и будет управлять, а она будет получать доход с фабрики. То есть управлять женщине отказали, а получать доход –пожалуйста. При том,что женщина была образованная и высокого сословия.



А вот для всего остального населения России установлен жёсткий матриархат, который поддерживается не только законами, но и правоприменительной практикой. Население должно быть тупое, трусливое и забитое. Такими легче управлять. А лучше придумать и нельзя было ,чем поручить осуществлять насилие над собственными детьми обезумевшими от безнаказанности россиянскими бабами.

Что такое Матрица?

Матрица - это система, представленная в уме каждого человека набором шаблонов, которые обуславливают его поведение и влияют на все аспекты бытия. Шаблоны передаются путем информации - через домашнее воспитание, школы, реклама, фильмы, обучение, СМИ и т.д.. "Зараженные" этими шаблонами дети и взрослые, распространяют ее уже повсюду, даже путем обычного общения.

Матрица - абстрактна, и она не существует без людей, и контролируют её сами же люди, подключенные к ней. Этот процесс уже полностью автоматизирован. Человек подключенный к матрице (почти все люди), имеет ограниченное линейное мышление, построенное на причинно-следственной модели, и такое мышление делает диапазон восприятия людей очень узким. Ум настолько привык к шаблонам мышления, что уже и не видит их. И каждый человек, сам того не подозревая, является "агентом", подкрепляющим матрицу практически любым своим действием, мнением. "Помогает" другим не вылезти за рамки...

Большинство из нас, живя в современном мире, воспринимают его таким, каким его научили видеть, видеть то, что выгодно системе.

Если вкратце, то Матрица – ЭТО СИСТЕМА убеждений и ценностей индивидуума (группы людей), в соответствии с которыми он думает, принимает решения, совершает действия и получает соответственно результат.



А что такое СИСТЕМА? А так как мы разбираем взаимоотношения людей, то необходимо уточнение, что мы даём определение СИСТЕМЫ В СОЦИОЛОГИИ.

Если кто желает, то может поискать в интернете в развёрнутом виде, а здесь коротенько дам определение.

Система — это совокупность элементов произвольной природы, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определённую целостность.

Целостные системы – такие, где вследствие развитости устойчивых отношений между элементами свойства системы несводимы к простой сумме свойств элементов, т. е. где появляются свойства системы в целом. Социологический пример целостной системы – социальная группа, совокупность людей, между которыми существуют развитые, постоянно воспроизводящиеся отношения. Семьи, учебные классы, производственные и политические организации, населения городов и стран, глобальное общество в целом – все это примеры социальных групп. Другими словами вышесказанное можно выразить так: целостная система – это система, в которой существует развитая структура отношений между элементами.



Но и это ещё не конец цепочки, потому что необходимо ввести такое понятие как ЭГРЕГОР. Если кратко, то Эгрегор – это энергоинформационная структура(сущность) которая создаётся людьми(группой людей) и поддерживается мыслями и эмоциями такими людьми(группой) и расширяется и усиливается за счёт вовлечения в группу всё новых членов, которые будут думать и эмоционировать в соответствии с целями и задачами для которых эгрегор создавался. При этом Эгрегор влияет на мысли и чувства своих адептов и соответственно управляет их поведением.



Таким образом выстраивается следующая цепочка: Через Окна Овертона вкидывается в общество идея(в нашем случае матриархат и феминизм). Затем через СМИ и культуру эта идея утверждается как существующая реальность. Через воспитание, культуру и её проводник зомбоящик, кинотеатры и театры население испытывает эмоции ,которые уходят в матриархальный эгрегор и он становится ещё мощнее, больше и агрессивнее.

А теперь внимание вселенский закон:

«Там где находится ваше внимание, присутствует ваша энергия, материализация и проявление».



А теперь резюме: Ваши мысли и убеждения о женщинах(чтобы вы о них не думали) подпитывают матриархальную матрицу и соответственно матриархальный эгрегор. А так как матриархальный эгрегор – это демоническая структура, то она принимает любую энергию(эмоции и чувства) и положительную от своих адептов и негативную энергию от противников. Почему демоническая? А потому что нарушена Божественная иерархическая пирамида взаимоотношений в обществе. А тот народ который нарушает божественный уклад жизни(а именно патриархат) будет уничтожен. Посмотрите на ситуации в Европе с их толлерастией.



Как распространяются убеждения и картина мира.

В первую очередь через:

- импринтинг в детском возрасте,т.е. образы и модели поведения окружающих(отношения в семье между родителями и родственниками).

- аудиальный и визуальный опыт, основанный на мнении окружающих в первую очередь о тебе, то есть идентификация себя по тому, как к тебе относятся другие. Сказал какой-нибудь дебил родственничек, что у тебя руки из жопы растут и вот у тебя уже всё валится из рук. Ты уже забыл про этот случай, а из рук всё валится и сыпется.

- фильмы, тупые шоу и передачи, современная музыка(рок,поп,рэп и прочая сатанинская музыка), реклама и так далее.

Проанализируйте советские фильмы «Кавказская пленница», «Приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и так далее. Я уже не говорю про современные фильмы и сериалы. Всякие юмористические шоу – «Уральские пельмени», Петросян шоу, Комеди Клаб и Камеди вумен и другие. И запомните, что у того над кем смеются понижается ранг. А практически во всех них унижаются мужчины, а в зале сидят имбицилы и ржут над самим собой. И подумайте почему в этих говно-шоу никогда не высмеиваются кавказцы.

- образовательные учреждения, такие как детские сады, школы и профессиональные учебные заведения, где царит непререкаемый матриархат из чванливых тёток, которые будут вымещать свою бабскую необустроенность на мальчиках и юношей и защищать и воспитывать таких же стерв и тварей, как они сами.

- псевдо-праздники и торжества в честь женщин. 8 марта день всех проституток и 14 февраля – день пидорасов. С какого ляда мужчины их празднуют? Только последние опущенцы и чмошники могут праздновать эти сатанинские праздники.





Как понять, что вы находитесь в матриархальной матрице? А очень просто. Проверьте свои мысли и убеждения с детства в отношении женщин и их соответствие историческим реалиям и текущей действительности. А для этого надо развивать критическое мышление.

Приведу только пример.

Большинство уверены, что их родила мать и даже не подвергают этот факт сомнению и критическому исследованию.

А я утверждаю, что ни одна женщина не может родить ребёнка и вот мои доказательства, которые находятся на поверхности, только их мало кто видит.

1.Детородный орган - это мужской половой член, т.е. фаллос. И в древних культурах ,да и сейчас, всюду воспевался фаллос, как символ плодородия. Минуточку внимания – ПЛОДО РОДИЯ, т.е. то,что рождает плод.

2. Что делает сперматозоид? Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. То есть происходит оплодотворение. Внимание – О ПЛОДО ТВОРЕНИЕ.

3. Возьмём священные писание и в той же Библии прописано «Исаак родил Якова, Яков родил Иоанна, …. » и т.д. В каком месте там баба? Ни в каком.

4. Кто читал произведение «Тарас Бульба», тот помнит знаменитые слова главного героя «Я тебя породил, я тебя и убью!».

5.Народное. Наши мудрые предки говорили про беременных женщин: «Баба понесла от того-то». То есть ,ей кто-то что-то дал и она это понесла. А что могла понести баба? Правильно, то, что ей дал мужчина, а именно плод. Баба по определению ничего дать не может. Она только принимает и несёт до поры до срока. А те, которым вот-вот рожать, говорили что баба на сносях.

А существующая до сих пор фраза в отношении беременной женщины «Она от него ждёт ребёнка»,т.е от мужчины ребёнок.

И раньше говорили, что ребёнок появляется на свет. То есть он был рождён раньше, а когда пришёл срок, то появился на свет. Да и по некоторой информации славяне праздновали день зачатия ребёнка, а не день его появления на свет. А зачинал его мужчина давая своё семя женщине и оплодотворяя яйцеклетку женщины.

А что такое мужское семя? А это концентрат мужской силы в котором запечатлён его геном и всего его предшествующего рода. То есть всё то, что было накоплено его потомками и им самим, в том числе и знаниями и опытом сконцентрировано в мужском семени. Только представьте какая сила должна быть сконцентрирована в маленьком сперматозоиде, чтобы из него появился человек с данными присущими этому роду. И наши славные предки не бегали с членом на перевес за бабами и не разбрызгивали как из брандспойта на всё что движется, потому что они знали, что для того, чтобы передать всю силу рода(физическую и умственную) нужна высокая концентрация семени. А те, кто зря растрачивал своё мужское семя, то у них появлялись на свет дети слабые и телом и умственно, ну вообщем дебилы и дистрофики.

И это только та информация, которая находится на поверхности.



У кого-то из слабоумных сейчас бомбануло – «Меня мать родила. Я ей должен быть благодарен!». Отвечаю – женщины не могут рожать. Женщины предназначены только для вынашивания плода, вскармливания и ухода для того, чтобы передать на обучение мужчине.



А утверждение что женщина рожает это гнусная ложь, которая внедрена в общество для того, чтобы женщине придать больше статуса и повысить её ранг по отношению к мужчине, т.е.обесценить мужчину. А там, где ложь, там и Сатана со своим воинством, так как ещё в Священном Писании сказано : «Ваш отец – диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он – лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, глава 8.42-44.



Почему необходимо выходить из матриархальной(сатанинской) матрицы вопрос скорее всего риторический для здравомыслящих людей.

Разруха, развал и морально-нравственная деградация. Вот краткое определение последствий матриархата.

Сколько только абортов сделано женщинами в России, т.е. убито младенцев? Полюбопытствуйте и вы ужаснётесь от этой статистики.

И коль зашла речь об абортах, т.е. умерщвление младенцев, то вспомним ещё одну ложь матриархальной матрицы про материнский инстинкт, согласно которого мать ради своего ребёнка готова на всё(защищать, оберегать и даже умереть ради него). Смотрим опять статистику(плюс тех, кто не родился от тех кого «милые» женщины умертвили) и включаем мозг, если у кого ещё включается. В эту же копилку можете положить матриархальную установку – «Женщина- это святое».

Да и нет никакого «материнского инстинкта» в списке инстинктов человека.



А теперь сразу, не отходя от кассы, протестируемся.



Взгляните сторонним наблюдателем на свои чувства ,эмоции и побуждения к действиям когда вы читали вышеизложенное. Если вы испытали негативные эмоции, агрессию и неотвратимое желание перестать читать этот материал и написать какую-нибудь гадость, то я вас поздравляю – вы подключены к матриархальной матрица прочно, которая как Чужой из фильма ужасов поселилась внутри вас и управляет вами без вашего ведома, сосёт энергию и в конечном итоге приводит к гибели. Сомневаетесь? В России мужчин на 14 миллионов меньше чем женщин, и живут они на 13-15 лет меньше чем женщины.

Вот с этим «Чужим» монстром, который поработил ваше сознание, тело и разум и надо бороться и побеждать.



Дальше сами приложите свои усилия, свой разум и разбирайте завалы в своих убеждениях и взглядах на этот мир. Ведь это ваша ЖИЗНЬ.

Разберите кто такие девочки, девушки, женщины, а кто шалавы. И если вы путаете эти названия и применяете их не правильно, то в какой матрицы вы находитесь не трудно понять.



Методики как это сделать описаны в материале «Как удалить психологическую программу баборабства»(Часть 1 и 2).



Теперь вернёмся к теме материала «Выход из матриархальной матрицы» и определении её как системе, которая функционирует на определённых принципах.

Система — это совокупность элементов произвольной природы, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определённую целостность.

И ключевая фраза здесь «находящихся в отношениях и связях друг с другом», то есть, если нет отношений и связей, то и нет никакой системы. Желающие могут поискать информацию о социальных связях и отношениях и почерпнуть там более подробную информацию.



Многие наверняка уже поняли, но я всё равно продолжу и подведу итог.

Выход из матриархальной матрицы заключается в следующем:

1. Выявление внедрённых в ваше сознание матриархальных программ и установок(убеждений) обуславливающих ваше неадекватное поведение.

2. Избавление от внедрённых в вас социоум вредоносных психологических программ и установок в своём сознании, которые заставляют вас совершать действия и поступки, приводящие к результатам, нужные для матриархата и феминизма.

Примечание. В первую очередь необходимо избавиться от иррационального страха наказания, так как матриархальная матрица построена на насилии и распознать и удалить программу баборабства. Остальные пойдут легче, так как основа будет выбита.

3. Установка новых психологических программ и установок, определения круга общения и интересов, которые будут вас развивать и укреплять для вашей пользы.

4. Обрывание личных отношений и связей с носителями матриархальной и феминистической матрицы. Это правило не запрещает коммуницировать с женщинами для выполнения своих служебных обязанностей и достижения своих личных целей для вашей пользы и успеха.

Примечание: Заходя в помещение с дерьмом невозможнее не испачкаться и провоняться. Держите себя и свои отношения в чистоте.

5. Разрыв шаблонов общения и поведения, ожидаемых от вас матриархальной системой. Примечание: Вот здесь можно очень хорошо повеселиться.



Предупреждаю сразу, сперва будет ломка, как у зависимых, и это естественно. Если кто-то бросал курить и бухать, тот знает что этакое. Но со временем химия тела начнёт ослабевать и наступит облегчение. А затем и освобождение от этой привязанности и вредных привычек. А со временем и этот объект вашей зависимости перестанет для вас существовать.

Вот если все перестанут курить и бухать, то алкоголь и сигареты пропадут из продажи, так как нет необходимости в их производстве из-за отсутствия спроса на них. Так кто порождает спрос на сигареты и бухло? Именно те, кто их и покупает.



И самый ключевые вопросы, которые каждый здравомыслящий мужчина должен задать себе это «Для чего в моей жизни нужна женщина?» и «Что это даёт мне?».



Наверняка у кого-то возник вопрос «Если мы выходим из матриархальной матрицы, то куда мы должны войти?»И на это вопрос я отвечу однозначно - В ПАТРИАРХАТ.

И Патриархат – это тоже эгрегор и очень мощный. И к нему можно и нужно подключаться. Только это будет раскрыто в другом материале.

А чтобы вы понимали, как матриархальная матрица ещё и влияет на генетику мужчин, то сравните эстонских солдат «нового облика» с арабами и попробуйте догадаться с одного раза, кто из них обосрётся при встрече.

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Просто арабы

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Ссылки на статьи

Какого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.html

Как удалить психологическую программу баборабства. Теория https://monahknight.livejournal.com/524.html

Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.html

Путь мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.html

Поговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.html

О Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.html

Для тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html

«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.html

Лже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.html

Агенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.html

Негативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.html

Выход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.html





А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»

Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"

Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Выход из матриархальной матрицы.Прежде чем выходить из матриархальной зад**** ….ой, матрицы необходимо определиться с терминами и договориться, так сказать, «на берегу».Итак начнём.«Матриарха́т, также гинекокра́тия (или в простонародье вагинократия) — гипотетическая форма общества или социальной организации, в которой лидирующая роль принадлежит женщинам, в особенности матерям семейств этого общества. В науке превалирует точка зрения, что чисто матриархальных обществ никогда не существовало.»И последнее утверждение верно, если присмотреться внимательно к ситуации в России, которая выглядит как «слоённый пирог». Управление страной осуществляется мужчинами, а именно:Сейчас в Правительстве РФ 28 мужчин и 4 женщины.В Государственной Думе 971 депутатов мужчин и 75 женщин.В руководстве администрации Президента - 34 мужчины и 3 женщины.и так далее,То есть, никто в верховных эшелонах власти и не думал давать женщинам управлять страной. Угробят ведь за короткий срок. И там это прекрасно понимают, что кухарки не могут управлять страной, да и ничем в принципе.Есть такой испанский сериал La Peste(Чума).Действие разворачивается в XVI веке в Севилье. В 6-й серии вдова знатного господина спрашивает разрешение, через своего поверенного мужчину(ей слова даже никто не дал, хотя она была знатная дама), в городской гильдии ремесленников и торговцев на управление ткацкой фабрикой ,которая осталась ей от мужа. На что глава гильдии отвечает управляющему.«Мы не можем ей дать такое право на следующем основании. Она женщина. Женщина слабоумное существо. У них эмоции затмевают разум. Они неуравновешенны, они ветрены, не обузданы и ненадёжны». И далее добавляет другой член гильдии «Вы же прекрасно понимаете, что если они не в состоянии контролировать себя, как они смогут вести дела. Их место дома. У них другие обязанности.» И её даже никто не стал слушать ,а выпроводили и ещё управляющему сделали серьёзное внушение, что он в нарушении правил пришёл просить за женщину. И вынесли свой вердикт, что вдова должна нанять управляющим фабрикой мужчину, который и будет управлять, а она будет получать доход с фабрики. То есть управлять женщине отказали, а получать доход –пожалуйста. При том,что женщина была образованная и высокого сословия.А вот для всего остального населения России установлен жёсткий матриархат, который поддерживается не только законами, но и правоприменительной практикой. Население должно быть тупое, трусливое и забитое. Такими легче управлять. А лучше придумать и нельзя было ,чем поручить осуществлять насилие над собственными детьми обезумевшими от безнаказанности россиянскими бабами.Что такое Матрица?Матрица - это система, представленная в уме каждого человека набором шаблонов, которые обуславливают его поведение и влияют на все аспекты бытия. Шаблоны передаются путем информации - через домашнее воспитание, школы, реклама, фильмы, обучение, СМИ и т.д.. "Зараженные" этими шаблонами дети и взрослые, распространяют ее уже повсюду, даже путем обычного общения.Матрица - абстрактна, и она не существует без людей, и контролируют её сами же люди, подключенные к ней. Этот процесс уже полностью автоматизирован. Человек подключенный к матрице (почти все люди), имеет ограниченное линейное мышление, построенное на причинно-следственной модели, и такое мышление делает диапазон восприятия людей очень узким. Ум настолько привык к шаблонам мышления, что уже и не видит их. И каждый человек, сам того не подозревая, является "агентом", подкрепляющим матрицу практически любым своим действием, мнением. "Помогает" другим не вылезти за рамки...Большинство из нас, живя в современном мире, воспринимают его таким, каким его научили видеть, видеть то, что выгодно системе.Если вкратце, то Матрица – ЭТО СИСТЕМА убеждений и ценностей индивидуума (группы людей), в соответствии с которыми он думает, принимает решения, совершает действия и получает соответственно результат.А что такое СИСТЕМА? А так как мы разбираем взаимоотношения людей, то необходимо уточнение, что мы даём определение СИСТЕМЫ В СОЦИОЛОГИИ.Если кто желает, то может поискать в интернете в развёрнутом виде, а здесь коротенько дам определение.Система — это совокупность элементов произвольной природы, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определённую целостность.Целостные системы – такие, где вследствие развитости устойчивых отношений между элементами свойства системы несводимы к простой сумме свойств элементов, т. е. где появляются свойства системы в целом. Социологический пример целостной системы – социальная группа, совокупность людей, между которыми существуют развитые, постоянно воспроизводящиеся отношения. Семьи, учебные классы, производственные и политические организации, населения городов и стран, глобальное общество в целом – все это примеры социальных групп. Другими словами вышесказанное можно выразить так: целостная система – это система, в которой существует развитая структура отношений между элементами.Но и это ещё не конец цепочки, потому что необходимо ввести такое понятие как ЭГРЕГОР. Если кратко, то Эгрегор – это энергоинформационная структура(сущность) которая создаётся людьми(группой людей) и поддерживается мыслями и эмоциями такими людьми(группой) и расширяется и усиливается за счёт вовлечения в группу всё новых членов, которые будут думать и эмоционировать в соответствии с целями и задачами для которых эгрегор создавался. При этом Эгрегор влияет на мысли и чувства своих адептов и соответственно управляет их поведением.Таким образом выстраивается следующая цепочка: Через Окна Овертона вкидывается в общество идея(в нашем случае матриархат и феминизм). Затем через СМИ и культуру эта идея утверждается как существующая реальность. Через воспитание, культуру и её проводник зомбоящик, кинотеатры и театры население испытывает эмоции ,которые уходят в матриархальный эгрегор и он становится ещё мощнее, больше и агрессивнее.А теперь внимание вселенский закон:«Там где находится ваше внимание, присутствует ваша энергия, материализация и проявление».А теперь резюме: Ваши мысли и убеждения о женщинах(чтобы вы о них не думали) подпитывают матриархальную матрицу и соответственно матриархальный эгрегор. А так как матриархальный эгрегор – это демоническая структура, то она принимает любую энергию(эмоции и чувства) и положительную от своих адептов и негативную энергию от противников. Почему демоническая? А потому что нарушена Божественная иерархическая пирамида взаимоотношений в обществе. А тот народ который нарушает божественный уклад жизни(а именно патриархат) будет уничтожен. Посмотрите на ситуации в Европе с их толлерастией.Как распространяются убеждения и картина мира.В первую очередь через:- импринтинг в детском возрасте,т.е. образы и модели поведения окружающих(отношения в семье между родителями и родственниками).- аудиальный и визуальный опыт, основанный на мнении окружающих в первую очередь о тебе, то есть идентификация себя по тому, как к тебе относятся другие. Сказал какой-нибудь дебил родственничек, что у тебя руки из жопы растут и вот у тебя уже всё валится из рук. Ты уже забыл про этот случай, а из рук всё валится и сыпется.- фильмы, тупые шоу и передачи, современная музыка(рок,поп,рэп и прочая сатанинская музыка), реклама и так далее.Проанализируйте советские фильмы «Кавказская пленница», «Приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и так далее. Я уже не говорю про современные фильмы и сериалы. Всякие юмористические шоу – «Уральские пельмени», Петросян шоу, Комеди Клаб и Камеди вумен и другие. И запомните, что у того над кем смеются понижается ранг. А практически во всех них унижаются мужчины, а в зале сидят имбицилы и ржут над самим собой. И подумайте почему в этих говно-шоу никогда не высмеиваются кавказцы.- образовательные учреждения, такие как детские сады, школы и профессиональные учебные заведения, где царит непререкаемый матриархат из чванливых тёток, которые будут вымещать свою бабскую необустроенность на мальчиках и юношей и защищать и воспитывать таких же стерв и тварей, как они сами.- псевдо-праздники и торжества в честь женщин. 8 марта день всех проституток и 14 февраля – день пидорасов. С какого ляда мужчины их празднуют? Только последние опущенцы и чмошники могут праздновать эти сатанинские праздники.Как понять, что вы находитесь в матриархальной матрице? А очень просто. Проверьте свои мысли и убеждения с детства в отношении женщин и их соответствие историческим реалиям и текущей действительности. А для этого надо развивать критическое мышление.Приведу только пример.Большинство уверены, что их родила мать и даже не подвергают этот факт сомнению и критическому исследованию.А я утверждаю, что ни одна женщина не может родить ребёнка и вот мои доказательства, которые находятся на поверхности, только их мало кто видит.1.Детородный орган - это мужской половой член, т.е. фаллос. И в древних культурах ,да и сейчас, всюду воспевался фаллос, как символ плодородия. Минуточку внимания – ПЛОДО РОДИЯ, т.е. то,что рождает плод.2. Что делает сперматозоид? Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. То есть происходит оплодотворение. Внимание – О ПЛОДО ТВОРЕНИЕ.3. Возьмём священные писание и в той же Библии прописано «Исаак родил Якова, Яков родил Иоанна, …. » и т.д. В каком месте там баба? Ни в каком.4. Кто читал произведение «Тарас Бульба», тот помнит знаменитые слова главного героя «Я тебя породил, я тебя и убью!».5.Народное. Наши мудрые предки говорили про беременных женщин: «Баба понесла от того-то». То есть ,ей кто-то что-то дал и она это понесла. А что могла понести баба? Правильно, то, что ей дал мужчина, а именно плод. Баба по определению ничего дать не может. Она только принимает и несёт до поры до срока. А те, которым вот-вот рожать, говорили что баба на сносях.А существующая до сих пор фраза в отношении беременной женщины «Она от него ждёт ребёнка»,т.е от мужчины ребёнок.И раньше говорили, что ребёнок появляется на свет. То есть он был рождён раньше, а когда пришёл срок, то появился на свет. Да и по некоторой информации славяне праздновали день зачатия ребёнка, а не день его появления на свет. А зачинал его мужчина давая своё семя женщине и оплодотворяя яйцеклетку женщины.А что такое мужское семя? А это концентрат мужской силы в котором запечатлён его геном и всего его предшествующего рода. То есть всё то, что было накоплено его потомками и им самим, в том числе и знаниями и опытом сконцентрировано в мужском семени. Только представьте какая сила должна быть сконцентрирована в маленьком сперматозоиде, чтобы из него появился человек с данными присущими этому роду. И наши славные предки не бегали с членом на перевес за бабами и не разбрызгивали как из брандспойта на всё что движется, потому что они знали, что для того, чтобы передать всю силу рода(физическую и умственную) нужна высокая концентрация семени. А те, кто зря растрачивал своё мужское семя, то у них появлялись на свет дети слабые и телом и умственно, ну вообщем дебилы и дистрофики.И это только та информация, которая находится на поверхности.У кого-то из слабоумных сейчас бомбануло – «Меня мать родила. Я ей должен быть благодарен!». Отвечаю – женщины не могут рожать. Женщины предназначены только для вынашивания плода, вскармливания и ухода для того, чтобы передать на обучение мужчине.А утверждение что женщина рожает это гнусная ложь, которая внедрена в общество для того, чтобы женщине придать больше статуса и повысить её ранг по отношению к мужчине, т.е.обесценить мужчину. А там, где ложь, там и Сатана со своим воинством, так как ещё в Священном Писании сказано : «Ваш отец – диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он – лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, глава 8.42-44.Почему необходимо выходить из матриархальной(сатанинской) матрицы вопрос скорее всего риторический для здравомыслящих людей.Разруха, развал и морально-нравственная деградация. Вот краткое определение последствий матриархата.Сколько только абортов сделано женщинами в России, т.е. убито младенцев? Полюбопытствуйте и вы ужаснётесь от этой статистики.И коль зашла речь об абортах, т.е. умерщвление младенцев, то вспомним ещё одну ложь матриархальной матрицы про материнский инстинкт, согласно которого мать ради своего ребёнка готова на всё(защищать, оберегать и даже умереть ради него). Смотрим опять статистику(плюс тех, кто не родился от тех кого «милые» женщины умертвили) и включаем мозг, если у кого ещё включается. В эту же копилку можете положить матриархальную установку – «Женщина- это святое».Да и нет никакого «материнского инстинкта» в списке инстинктов человека.А теперь сразу, не отходя от кассы, протестируемся.Взгляните сторонним наблюдателем на свои чувства ,эмоции и побуждения к действиям когда вы читали вышеизложенное. Если вы испытали негативные эмоции, агрессию и неотвратимое желание перестать читать этот материал и написать какую-нибудь гадость, то я вас поздравляю – вы подключены к матриархальной матрица прочно, которая как Чужой из фильма ужасов поселилась внутри вас и управляет вами без вашего ведома, сосёт энергию и в конечном итоге приводит к гибели. Сомневаетесь? В России мужчин на 14 миллионов меньше чем женщин, и живут они на 13-15 лет меньше чем женщины.Вот с этим «Чужим» монстром, который поработил ваше сознание, тело и разум и надо бороться и побеждать.Дальше сами приложите свои усилия, свой разум и разбирайте завалы в своих убеждениях и взглядах на этот мир. Ведь это ваша ЖИЗНЬ.Разберите кто такие девочки, девушки, женщины, а кто шалавы. И если вы путаете эти названия и применяете их не правильно, то в какой матрицы вы находитесь не трудно понять.Методики как это сделать описаны в материале «Как удалить психологическую программу баборабства»(Часть 1 и 2).Теперь вернёмся к теме материала «Выход из матриархальной матрицы» и определении её как системе, которая функционирует на определённых принципах.Система — это совокупность элементов произвольной природы, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определённую целостность.И ключевая фраза здесь «находящихся в отношениях и связях друг с другом», то есть, если нет отношений и связей, то и нет никакой системы. Желающие могут поискать информацию о социальных связях и отношениях и почерпнуть там более подробную информацию.Многие наверняка уже поняли, но я всё равно продолжу и подведу итог.Выход из матриархальной матрицы заключается в следующем:1. Выявление внедрённых в ваше сознание матриархальных программ и установок(убеждений) обуславливающих ваше неадекватное поведение.2. Избавление от внедрённых в вас социоум вредоносных психологических программ и установок в своём сознании, которые заставляют вас совершать действия и поступки, приводящие к результатам, нужные для матриархата и феминизма.Примечание. В первую очередь необходимо избавиться от иррационального страха наказания, так как матриархальная матрица построена на насилии и распознать и удалить программу баборабства. Остальные пойдут легче, так как основа будет выбита.3. Установка новых психологических программ и установок, определения круга общения и интересов, которые будут вас развивать и укреплять для вашей пользы.4. Обрывание личных отношений и связей с носителями матриархальной и феминистической матрицы. Это правило не запрещает коммуницировать с женщинами для выполнения своих служебных обязанностей и достижения своих личных целей для вашей пользы и успеха.Примечание: Заходя в помещение с дерьмом невозможнее не испачкаться и провоняться. Держите себя и свои отношения в чистоте.5. Разрыв шаблонов общения и поведения, ожидаемых от вас матриархальной системой. Примечание: Вот здесь можно очень хорошо повеселиться.Предупреждаю сразу, сперва будет ломка, как у зависимых, и это естественно. Если кто-то бросал курить и бухать, тот знает что этакое. Но со временем химия тела начнёт ослабевать и наступит облегчение. А затем и освобождение от этой привязанности и вредных привычек. А со временем и этот объект вашей зависимости перестанет для вас существовать.Вот если все перестанут курить и бухать, то алкоголь и сигареты пропадут из продажи, так как нет необходимости в их производстве из-за отсутствия спроса на них. Так кто порождает спрос на сигареты и бухло? Именно те, кто их и покупает.И самый ключевые вопросы, которые каждый здравомыслящий мужчина должен задать себе это «Для чего в моей жизни нужна женщина?» и «Что это даёт мне?».Наверняка у кого-то возник вопрос «Если мы выходим из матриархальной матрицы, то куда мы должны войти?»И на это вопрос я отвечу однозначно - В ПАТРИАРХАТ.И Патриархат – это тоже эгрегор и очень мощный. И к нему можно и нужно подключаться. Только это будет раскрыто в другом материале.А чтобы вы понимали, как матриархальная матрица ещё и влияет на генетику мужчин, то сравните эстонских солдат «нового облика» с арабами и попробуйте догадаться с одного раза, кто из них обосрётся при встрече.Просто арабыСсылки на статьиКакого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.htmlКак удалить психологическую программу баборабства. Теория https://monahknight.livejournal.com/524.htmlКак удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.htmlПуть мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.htmlПоговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.htmlО Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.htmlДля тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.htmlЛже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.htmlАгенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.htmlНегативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.htmlВыход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.htmlА также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Расположение плиты у края кухни 1 (1) Мебель, интерьеры, дом Ferst Cегодня в 12:23 Ferst Cегодня в 12:23 Гадание 3 Женский форум AnautiD 19.10.19 в 11:57 Olga5555 Вчера в 20:43 Домик для кошки 34 ЗооМир MarinaB 21.01.17 в 10:57 Avrorka Вчера в 11:43 Питание котов 11 ЗооМир apielsina 29.01.20 в 16:35 Avrorka Вчера в 11:41 Покупка авто 10 АвтоФорум КонстантинК 14.10.19 в 13:12 Valeriy12 Вчера в 11:23 Покупка авто 11 АвтоФорум RomanProhorov 20.05.19 в 09:43 Valeriy12 Вчера в 11:20 Как восстановить не регулярный цикл? 1 Медицина и Здоровье Kotyenok Позавчера в 16:13 Kotyenok Позавчера в 16:13 Идёт загрузка...