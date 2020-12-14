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    Тема: Ответ на вопрос: Где взять небольшую сумму денег?
    • Mapshal 06.12.20 в 12:31 «Ответить»
      Всем привет, где-то на этом форуме видел тему с вопросом "Где взять небольшую сумму денег на небольшой срок?"
      Сейчас что-то не найду, может закрыта, или удалили, или я просто не могу найти, в общем не важно.

      Расскажу на своем опыте)

      Так же понадобилась сумма в размере всего 10 тыс рублей, не думаю что стоит рассказывать зачем, но деньги нужны были прям сейчас на карте)

      До этого мне говорили про микрозаймы, и про сервис подбора, но как то с опаской относился к ним.

      В общем решил попробовать, зашел на сайт который мне советовали и который остался в переписке [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      так же мне советовали их же телеграм бота @credonline_bot
      Как уже потом я понял, это одно и то же, просто кому как удобнее.

      В общем смысл сайта в том, что он дает пройти небольшой опрос, какая сумма нужна, на какой срок и тп, после чего выдает варианты займов с наибольшей вероятностью одобрения.

      А как оказалось, даже с чистой кредитной историей займ выдадут не везде)

      В общем с помощью этого сервиса я подобрал самый привлекательный вариант с 0% ставкой на первые 2 недели для новых клиентов, что мне ка краз и подошло)

      Заполнил заявку, деньги пришли по-моему уже через 25-30 минут.

      Через недельку спокойно вернул, так же с карты.

      Так что на своем опыте могу сказать, что ничего такого в микрозаймах нет, главное не просрочить займ, там вроде как проценты набегают быстро.
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