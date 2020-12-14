Всем привет, где-то на этом форуме видел тему с вопросом "Где взять небольшую сумму денег на небольшой срок?"
Сейчас что-то не найду, может закрыта, или удалили, или я просто не могу найти, в общем не важно.
Расскажу на своем опыте)
Так же понадобилась сумма в размере всего 10 тыс рублей, не думаю что стоит рассказывать зачем, но деньги нужны были прям сейчас на карте)
До этого мне говорили про микрозаймы, и про сервис подбора, но как то с опаской относился к ним.
В общем решил попробовать, зашел на сайт который мне советовали и который остался в переписке [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
так же мне советовали их же телеграм бота @credonline_bot
Как уже потом я понял, это одно и то же, просто кому как удобнее.
В общем смысл сайта в том, что он дает пройти небольшой опрос, какая сумма нужна, на какой срок и тп, после чего выдает варианты займов с наибольшей вероятностью одобрения.
А как оказалось, даже с чистой кредитной историей займ выдадут не везде)
В общем с помощью этого сервиса я подобрал самый привлекательный вариант с 0% ставкой на первые 2 недели для новых клиентов, что мне ка краз и подошло)
Заполнил заявку, деньги пришли по-моему уже через 25-30 минут.
Через недельку спокойно вернул, так же с карты.
Так что на своем опыте могу сказать, что ничего такого в микрозаймах нет, главное не просрочить займ, там вроде как проценты набегают быстро.