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    Форум: Женский форум
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    Тема: треснул зуб
    • Lyaman 03.12.20 в 08:14 «Ответить»
      привет всем, нужна помощь! треснул зуб, когда ела мясо и попалась то ли кость, то ли сустав, короче, что то как щелкнуло во рту, думала нижняя челюсть сразу вывалится, ан нет, крепко сидит, а вот нижний зуб треснул пополам. пока-то он не болит и вообще не беспокоит, но мы же знаем чем это заканчивается. а проблема в том, что я поругалась со своим стоматологом, уж очень он в последнее время денежки полюбил, а работать наоборот разлюбил, так что советуйте свои врачей!
      • Marina2001 03.12.20 в 09:18 «Ответить»
        Если честно, смешно до нельзя, но понимаю, что вам точно не до смеха и за юмором пытаетесь скрыть страх и боль. Не буду долго писать, а сразу подскажу клинику – Фактор Улыбки. У них есть несколько отделений по Питеру, посмотрите какое ближе и записывайтесь, потому что вы правильно пишите, что тянуть тут нельзя. А в клинике вам помогут по первому разряду и подлечат без вопросов. Ах да, и клиника довольно бюджетная, я уверена будете довольны.
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