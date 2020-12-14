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    Тема: аккумуляторы djm 12100
    • Dann статус: [забанен] 01.12.20 в 18:11 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто покупал в Нижнем Новгороде недавно аккумуляторы djm 12100? Напишите, пожалуйста, за какие цены можно найти здесь?
      • KolyanBoy 01.12.20 в 18:18 «Ответить»
        Я здесь покупал аккумулятор Leoch DJM 12100 [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Цена за него 14640 рублей. Не могу сказать, это дешево или дорого для вас. Я просто не искал никакие другие варианты и у меня вообще не было цели искать дешевые аккумуляторы, потому что, как правило, скупой платит дважды.
        • semenkin 01.12.20 в 18:22 «Ответить»
          Пока есть на складе, покупайте. А то я как-то вот так прождал и пока решил покупать, на сайте уже не было того аккумулятора в наличии, который мне нужен.
          • falling 01.12.20 в 18:24 «Ответить»
            Я покупал аккумулятор по объявлению, поддержанный, но в хорошем состоянии и по низкой цене. А новый бы стоил намного больше. Так я сэкономил хоть.
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