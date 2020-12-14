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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Нужны износостойкие лосины для спорта
    • Marina2001 27.11.20 в 19:42 «Ответить»
      Купила лосины для спорта - протерлись за 2 месяца! Причем не сказать чтобы я особо напрягалась Просто тренировалась раз в 3-4 дня Посоветуйте где купить что-то износостойкое?
      • samsebe 27.11.20 в 20:02 «Ответить»
        Может просто где-то зацепили и порвали и дальше разошлось?
        • Marina2001 27.11.20 в 20:31 «Ответить»
          Да нет, именно стерлось… На самом деле я сама сильно удивилась
        • BezSomnenia 27.11.20 в 23:54 «Ответить»
          из нормальной ткани нужно покупать. можно что-то подороже, можно что-то подешевле, как queensonly. ищите что-то из бифлекса
          • samsebe 28.11.20 в 00:02 «Ответить»
            Кстати да, знаю про бифлекс - износостойкость хорошая и дышит неплохо. Единственное, сейчас многие говорят что бифлекс, а на самом деле не бифлекс ни разу. Короче, не попробуешь не узнаешь)
        • Наталья2503 07.12.20 в 22:21 «Ответить»
          В спортмастере посмотрите. Там есть хорошие лосины и цены разные.
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