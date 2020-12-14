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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Курьер/Доставщик продуктов к партнеру сервиса Яндекс.Еда
    • Mapshal 26.11.20 в 12:58 «Ответить»
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      Условия:

      Еженедельные выплаты (со среды по пятницу);
      Одна из самых высоких ставок оплаты в Нижнем Новгороде;
      Гибкий график работы. Вы сможете совмещать доставку заказов с учебой/работой и иметь дополнительный источник дохода;
      Оформление в курьерскую службу;
      Бонусы, премии по итогам работы.

      Обязанности:

      Доставка заказов из ресторанов (для вашего удобства ограничен радиус доставки)
      Требования:
      Ответственность;
      Пунктуальность;
      Желательно наличие устройства на базе Android (версии 4.2 и выше).

      Возраст от 16-ти лет для граждан РФ и от 18-ти лет для граждан СНГ.

      Подать заявку и узнать подробнее о вакансии можно по ссылке [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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