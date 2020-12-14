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Планируешь накопить на свою мечту, но не получается подобрать удобный источник дохода?Хочешь сам выбирать себе график работы и локации для доставок?Хочешь иметь доход до 3400 рублей в день?Присоединяйся к партнеру сервиса Яндекс.Еда!Условия:Еженедельные выплаты (со среды по пятницу);Одна из самых высоких ставок оплаты в Нижнем Новгороде;Гибкий график работы. Вы сможете совмещать доставку заказов с учебой/работой и иметь дополнительный источник дохода;Оформление в курьерскую службу;Бонусы, премии по итогам работы.Обязанности:Доставка заказов из ресторанов (для вашего удобства ограничен радиус доставки)Требования:Ответственность;Пунктуальность;Желательно наличие устройства на базе Android (версии 4.2 и выше).Возраст от 16-ти лет для граждан РФ и от 18-ти лет для граждан СНГ.Подать заявку и узнать подробнее о вакансии можно по ссылке