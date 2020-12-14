Планируешь накопить на свою мечту, но не получается подобрать удобный источник дохода?
Хочешь сам выбирать себе график работы и локации для доставок?
Хочешь иметь доход до 3400 рублей в день?
Присоединяйся к партнеру сервиса Яндекс.Еда!
Условия:
Еженедельные выплаты (со среды по пятницу);
Одна из самых высоких ставок оплаты в Нижнем Новгороде;
Гибкий график работы. Вы сможете совмещать доставку заказов с учебой/работой и иметь дополнительный источник дохода;
Оформление в курьерскую службу;
Бонусы, премии по итогам работы.
Обязанности:
Доставка заказов из ресторанов (для вашего удобства ограничен радиус доставки)
Требования:
Ответственность;
Пунктуальность;
Желательно наличие устройства на базе Android (версии 4.2 и выше).
Возраст от 16-ти лет для граждан РФ и от 18-ти лет для граждан СНГ.
Подать заявку и узнать подробнее о вакансии можно по ссылке [ссылка скрыта, авторизуйтесь]