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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Ручное массовое размещение объявлений
    • Mapshal 26.11.20 в 11:44 «Ответить»
      Предлагаю массовое ручное размещение объявлений на досках России и Украины.

      Всего в базе:

      400 досок объявлений России
      80 досок объявлений Украины

      Базы постоянно обновляются, уточняйте актуальное количество.

      Разместить объявление можно в любой категории и по любому городу.

      Примерно на половине досок можно разместить кликабельную ссылку на ваш сайт в контакте объявления, на остальных есть возможность проставить не кликабельную в тексте.

      Всё размещение выполняется в ручную, все объявления будут поданы в точную категорию, в необходимом городе со всеми указанными контактами и фото.

      Что нужно для размещения?

      1. Заголовок объявления
      2. Текст объявления
      3. Ваше имя
      4. Телефон
      5. Фактический адрес, можно просто город
      6. Ссылка на сайт (если есть)
      7. Цена
      8. Фото, можно несколько

      Можно сделать размещение под ключ, то есть вы даете только ссылку на сайт, я сам составляю все данные, стоимость +100р к заказу.

      Стоимость 10р за одно размещенное объявление, то есть к примеру максимальный заказ 400 досок будет стоить 4000р.

      Минимальный заказ 50 досок.

      Контакты для связи:

      Skype SSSR1000
      Telegram @mapshalsergey
      [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      Viber/Whаtsapp +7(915)526-28-67 (только мессенджеры)
      https://ever-top.ru
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