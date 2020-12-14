Часто болеющие дети. Девочки, всем привет! Младшему 3, подошла очередь в садик. Я хочу на работу уже выйти после нового года, если карантин закончится, но не знаю как у него с садиком сложится. Старшему 5 сейчас, он у меня до садика максимум один раз болел, на гв до года был, в садике конечно начал, но тоже не очень часто. А с младшим, вроде бы и гв дольше было до 1,5 практически, а болеть начал с 7 месяцев, не могу сказать, что критично, но сопли чуть ли не каждый месяц. Выходить и сидеть на больничных - не вариант,я уже столько лет в декрете) нужно как-нибудь его подготовить. Кто уже готовил детишек, что делали? Таблетки нужны или может травкой какой-нибудь попоить?
Я бы тоже беспокоится не стала, сопли у всех детей, главное, что серьезно не болеете. У меня тоже двое, оба в садике и по кругу друг друга заражают. Как первый с солями и температурой приходит я сразу нос двоим промываю, и компоты на двоих варю. Если кто второй раз подряд заболевает, добавляю кипферон курсом на 5 дней, иммунитет поддержать, и чтобы бактериальные осложнения не поймать.
Все у вас хорошо с младшим, зря переживаете, не нужны ему таблетки лишние. У нас так же, старшая очень рано стала младшего заражать, я уже точно не вспомню, но по-моему 2 еще не было когда у нас ветрянка была. А в садике болел как все.
Ой у всех все стандартно, не придумали еще чего то сверхнового и универсального. Как болели дети в садиках, так и будут болеть. Каждый друг от друга чет хватает, один заболел и все по кругу начали. Всегда так было. Не болеют только те, кто дома сидят. Но все равно потом как в школу идут, нагоняют...