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    Форум: Детишки и их делишки
    Новая тема
    Тема: Подготовка к садику.
    • Катяра 24.11.20 в 12:39 «Ответить»
      Часто болеющие дети. Девочки, всем привет! Младшему 3, подошла очередь в садик. Я хочу на работу уже выйти после нового года, если карантин закончится, но не знаю как у него с садиком сложится. Старшему 5 сейчас, он у меня до садика максимум один раз болел, на гв до года был, в садике конечно начал, но тоже не очень часто. А с младшим, вроде бы и гв дольше было до 1,5 практически, а болеть начал с 7 месяцев, не могу сказать, что критично, но сопли чуть ли не каждый месяц. Выходить и сидеть на больничных - не вариант,я уже столько лет в декрете) нужно как-нибудь его подготовить. Кто уже готовил детишек, что делали? Таблетки нужны или может травкой какой-нибудь попоить?
      • Electric_blue 24.11.20 в 14:24 «Ответить»
        Вы подождите переживать, на адаптацию в садике все равно от 3 до 6 месяцев, раньше вы выйте на нормальный день не сможете. А так в первые месяцы поймете как болеет часто или нет.
        • Катяра 24.11.20 в 17:57 «Ответить»
          Старший у меня за 2 недели на полный день вышел, младший еще более общительный, точно не дольше привыкать будет.
        • Nik_cool 24.11.20 в 19:12 «Ответить»
          Конечно младший болеет чаще, старший же из садика постоянно что-нибудь приносит. Не переживайте, не нужно вам с иммунитетом ничего делать, просто младший с "садиковскими" вирусами раньше познакомился.
          • Yolly 25.11.20 в 12:20 «Ответить»
            Волшебных таблеток не бывает, все детишки болеют, это нормально. Для своего спокойствия попоите шиповником, чай с лимоном подавайте и медом если аллергий нет.
            • Yolly 25.11.20 в 12:21 «Ответить»
              Волшебных таблеток не бывает, все детишки болеют, это нормально. Для своего спокойствия попоите шиповником, чай с лимоном подавайте и медом если аллергий нет.
              • Yolly 25.11.20 в 12:21 «Ответить»
                Волшебных таблеток не бывает, все детишки болеют, это нормально. Для своего спокойствия попоите шиповником, чай с лимоном подавайте и медом если аллергий нет.
                • Palmira 25.11.20 в 15:06 «Ответить»
                  Я бы тоже беспокоится не стала, сопли у всех детей, главное, что серьезно не болеете. У меня тоже двое, оба в садике и по кругу друг друга заражают. Как первый с солями и температурой приходит я сразу нос двоим промываю, и компоты на двоих варю. Если кто второй раз подряд заболевает, добавляю кипферон курсом на 5 дней, иммунитет поддержать, и чтобы бактериальные осложнения не поймать.
                  • sedonata 26.11.20 в 17:24 «Ответить»
                    Все у вас хорошо с младшим, зря переживаете, не нужны ему таблетки лишние. У нас так же, старшая очень рано стала младшего заражать, я уже точно не вспомню, но по-моему 2 еще не было когда у нас ветрянка была. А в садике болел как все.
                    • YMKA 01.12.20 в 18:44 «Ответить»
                      Ой у всех все стандартно, не придумали еще чего то сверхнового и универсального. Как болели дети в садиках, так и будут болеть. Каждый друг от друга чет хватает, один заболел и все по кругу начали. Всегда так было. Не болеют только те, кто дома сидят. Но все равно потом как в школу идут, нагоняют...
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