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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Двутавровые балки
    • vitaminochka 22.11.20 в 19:29 «Ответить»
      Меня интересуют двутавровые балки, нужны как в качестве стропил так и для полов. Подскажите хорошего производителя.
      • Feruza 24.11.20 в 10:11 «Ответить»
        Себе в Каркас Комплект заказывали. В целом, довольны. Привезли в срок, как и договаривались. Изготавливали 2 недели. Брака нет от слова вообще. Хотели с запасом немного заказать, но менеджер меня уверил, что будет достаточно и того, что расчитали строго по размерам. Он был прав. Переплачивать не пришлось.
        • Feruza 24.11.20 в 10:12 «Ответить»
          Себе в Каркас Комплект заказывали. В целом, довольны. Привезли в срок, как и договаривались. Изготавливали 2 недели. Брака нет от слова вообще. Хотели с запасом немного заказать, но менеджер меня уверил, что будет достаточно и того, что расчитали строго по размерам. Он был прав. Переплачивать не пришлось.
          • vitaminochka 24.11.20 в 23:27 «Ответить»
            Это хорошо, что все по замерам, не люблю, когда остается материал, жалко потом выбрасывать, если никуда не пригодится. А что у них по доставке? Где находятся?
            • vitaminochka 24.11.20 в 23:27 «Ответить»
              Это хорошо, что все по замерам, не люблю, когда остается материал, жалко потом выбрасывать, если никуда не пригодится. А что у них по доставке? Где находятся?
              • Feruza 25.11.20 в 20:52 «Ответить»
                Доставка есть у них своя. Привезли - выгрузили. Само производство находится в Московской области, Истринский район, а главный офис Каркас Комплект находится на Волоколамском шоссе,1, офис 509.
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