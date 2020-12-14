Привет. Хочу поделиться своей бредовой ситуацией. Делаем ремонт, хотели украсить одну стенку в зале, купили в магазине фотообои на одну стенку и обычные обои впритык ним и максимально похожего цвета. В итоге ремонт сильно затянулся и фотообои мы открыли только сегодня, и что вы думаете? там брак! тупо полоса вдоль всего полотна. А три стенки уже поклеили. Сейчас одна стена голая и я не знаю как выйти из этой ситуации(
Так что тут думать? Нужно заказывать нормальные фотообои и доделывать ремонт, не будете же с неоклееной стеной жить? Только теперь не скупитесь, вы и так заплатили дважды, закажите в нормальной компании обои, а не ширпотреб с рынка. Очень советую посмотреть сайт Уютная стена - одни из лучших
я тоже именно их могу посоветовать, заказывала фартук на кухню с лавандой.мне сделали отличный макет из небольшой картинки из интернета. на виниле распечатали, качество отменное. так что это вообще не проблема подобрать вам и под цвет и под размер. и не вешайте нос!
А на фотообои не остался чек? Может, если срок обмена не истёк, поменять их или попросить, чтобы вернули деньги. Или, как выше, советовали, купить новые. Или пока на время голую стену обклеить обычными обоями.