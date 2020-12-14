Инвестиции в недвижимость – вещь выгодная и надёжная. Но если уж вкладывать куда-то денежку, то это надо делать в какой-нибудь маленькой стабильной европейской стране. Лучше всего в островной. Например в Турции [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Мы купили в ЖК Ривер Парк: https://river-park.ru/location/. Вариантов у нас было три, но тут все сделал вид, мы успели купить видовую квартиру. Рядом парк, есть где побегать и с коляской погулять, сад и школа на территории. В целом, недостатков для себя пока не нашли.