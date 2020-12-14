Если вам надоели игры, основанные на классической истории, вот продукт Relax Gaming, который предлагает уникальный взгляд на Римскую империю с помощью мультяшной графики и эпического саундтрека. Marching Legions [ссылка скрыта, авторизуйтесь] - это слот 2020 года, полный бонусов, которые могут привести к приличным выплатам для тех, кто достаточно достоин, чтобы стать легионерами.
Игра проходит на пятибарабанной трехрядной сетке, которая позволяет вам получить доступ к 243 линиям выплат. Он имеет очень впечатляющий RTP в 98% и может позволить вам получить приз в размере 10 000 раз от вашей ставки. Частота попаданий составляет 25,62, а максимальная ставка составляет 100 долларов, что делает его одним из лучших онлайн-слотов с хорошей оплатой.