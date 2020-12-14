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    Форум: Женский форум
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    Тема: мастера помогите!
    • Lyaman 17.11.20 в 22:11 «Ответить»
      Девочки помогите!Обращаюсь к опытным мастерам, я занимаюсь наращиванием ресницне очень давно, поэтому время работы порядка 2,5-3 часов, цену ставлю невысокую. А проблема в том что девочки запишутся, а потом отменяют записи. Пиарю свои услуги на авито, юле и тд, но пишут очень мало… фото работы прилагаю
      • Marina2001 17.11.20 в 23:51 «Ответить»
        Ну скажем откровенно – работа у вас не из лучших, те кто давно наращивает это видит и не приходят вновь. Да и мало кто будет лежать 3 часа на наращивании. Нужно работать и с качеством и со скоростью, советую пройти полноценный курс с практикой в хорошей школе, от себя советую околашес, мне очень зашел их курс по моделированию!
        • dysya 09.12.20 в 12:20 «Ответить»
          Сегодня, благодаря появлению новых формул и технологий в бьюти-сфере, мастеру ногтевого сервиса доступен богатый ассортимент полимерных материалов для проведения процедур моделирования и покрытия ногтей в самых различных техниках. Опытный профессионал всегда подбирает материал [ссылка скрыта, авторизуйтесь] ориентируясь на индивидуальные особенности ногтей клиента и то, какой результат планируется получить после процедуры.
          • dysya 09.12.20 в 12:20 «Ответить»
            Сегодня, благодаря появлению новых формул и технологий в бьюти-сфере, мастеру ногтевого сервиса доступен богатый ассортимент полимерных материалов для проведения процедур моделирования и покрытия ногтей в самых различных техниках. Опытный профессионал всегда подбирает материал [ссылка скрыта, авторизуйтесь] ориентируясь на индивидуальные особенности ногтей клиента и то, какой результат планируется получить после процедуры.
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