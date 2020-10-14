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    Ср., 14 октября 2020г.
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    Тема: Вакансия сборщик заказов
    • Сегодня! VelikyiJohn100 Cегодня в 07:50 «Ответить»
      Необходимы сборщики заказов в сервис доставки продуктов СберМаркет из магазинов METRO, Ашан, Лента, Вкусвилл, Азбука Вкуса.
      Что делать?

      Собирать заказы на территории магазина по мобильному приложению;

      созваниваться с клиентами по телефону, если потребуется.
      Вакансия на сайте также вы узнаете условия оплаты труда и график работы, перейдя по адресу bit.ly/2H5VVJH
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