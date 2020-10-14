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Тема: Вакансия курьер доставщик заказов
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Сегодня!
VelikyiJohn100
Cегодня в 07:46
«Ответить»
В сервис доставки продуктов СберМаркет из магазинов METRO, Ашан, Лента, Вкусвилл, Азбука Вкуса.
Работа рядом с домом;
Возможность карьерного роста;
Выплаты два раза в месяц;
Удобные графики - Мск 5/2 и 2/5, другие регионы 2/2.
Без опыта работы;
Помощь с документами;
Один день обучение.
Что делать?
Доставлять собранные заказы от магазина до двери клиента.
Заявка на вакансию и условия работы вот тут
bit.ly/3lKaMsx
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Вакансия сборщик заказов
1
Работа, вакансии, фриланс
VelikyiJohn100
Cегодня в 07:50
VelikyiJohn100
Cегодня в 07:50
Вакансия курьер доставщик заказов
1
Работа, вакансии, фриланс
VelikyiJohn100
Cегодня в 07:46
VelikyiJohn100
Cегодня в 07:46
Хорошая детская одежда
40
Детишки и их делишки
VasilyevEvgen
09.08.11 в 18:03
VelikyiJohn100
Cегодня в 07:40
Гадание на картах Таро - а можно ли реально предсказать судьбу?
10
Религия
savely424
02.01.19 в 17:16
Без имени
Cегодня в 01:24
Независимая экспертза
7
АвтоФорум
Ирбис
15.09.16 в 13:01
Truten700
Вчера в 21:20
Парсер цен без ограничений по количеству конкурентов
2
Экономика, финансы, бизнес
misterrX
Позавчера в 13:12
jossef
Вчера в 15:49
Новый инструмент выдачи наличных от Wazdan уже доступен
2
Развлечение и Отдых
Роман1982
Вчера в 12:17
Роман1982
Вчера в 12:57
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