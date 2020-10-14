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    Тема: Новый инструмент выдачи наличных от Wazdan уже доступен
    • Роман1982 Вчера в 12:17 «Ответить»
      Wazdan представил новый рекламный инструмент под названием Cash Drop, предлагающий исключительный набор функций для большего и лучшего опыта как для игроков, так и для операторов. Разработчик создал новый захватывающий инструмент, чтобы и дальше укреплять свои позиции в качестве поставщика лучших в своем классе решений для игрового мира, и, пока мы говорим, пользователи уже дают ему звездные отзывы.

      Инструмент Cash Drop поставляется с легко разработанным настраиваемым интерфейсом с рядом исключительных функций, таких как мгновенное зачисление вознаграждений на счета игроков. Таким образом, с помощью этого инструмента игрокам больше не нужно вмешиваться в свой основной игровой процесс только для того, чтобы получить свои награды, прежде чем они вернутся на главный экран игры. Это усовершенствование позволяет игрокам непрерывно играть, когда они наслаждаются своими любимыми играми Wazdan.

      Кроме того, с помощью настраиваемого меню Cash Drop казино могут направлять своих игроков в предпочтительные игры, используя логотип Cash Drop, чтобы игроки знали, что в игре ждут некоторые дополнительные вкусности. В инструменте также есть возможность для операторов казино предоставлять выборочные способы подписки, которые позволяют им ориентироваться на пользователей, которые хотят получить дополнительные вознаграждения.

      Более того, для каждой акции Cash Drop есть призовой фонд, что дает игрокам значительное преимущество перед другими участниками. А если ставка игрока слишком мала, чтобы претендовать на прибыльный бонус, инструмент немедленно сообщит им об этом. Мелкий шрифт для рекламной акции также будет на расстоянии одного клика, чтобы игроки всегда знали, что их ждет.
      • Роман1982 Вчера в 12:57 «Ответить»
        Окончательные цифры появятся не раньше конца этого месяца или начала ноября, но оценки компании за третий квартал показывают, насколько лучше компания выживает больше из меньшего. За тот же период прошлого года выручка составила 129,3 млн долларов, а прибыль - 35,6 млн долларов, поэтому [ссылка скрыта, авторизуйтесь] потенциально может получить больше прибыли от той же суммы доходов.
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