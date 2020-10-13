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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мягкая мебель
    • Марков Позавчера в 22:07 «Ответить»
      Нужно купить мягкую мебель в гостиную,подскажите где можно взять стильную и не дорогую мебель?
      • Ruslan1992 Вчера в 22:21 «Ответить»
        Мы покупали целый набор мягкой мебели в квартиру, в магазине [ссылка скрыта, авторизуйтесь] .Качество оказалось отличным.Покупками остался очень доволен,теперь советую там покупать мягкую мебель всем своим знакомым!
        • iannasokol Вчера в 22:23 «Ответить»
          И мы сейчас думаем где купить недорогой и качественный диван в гостиную!?
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