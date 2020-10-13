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    Форум: Нижний Новгород
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    Тема: Курсы для парикмахеров
    • Gallina Позавчера в 21:12 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста, сколько примерно стоит полная программа обучения для профессиональных парикмахеров, с получением диплома в СПб?
      • Bloodancer Вчера в 15:52 «Ответить»
        Всё зависит от уровня обучения. Например чтобы выучится на Мастера Барбершопа, вам понадобиться около 105 академических часов обучения, и в районе 30.900 рублей. В любом случае посмотрите тут программы курса парикмахеров [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Там всё очень подробно расписано, так что вы сто процентов сможете подобрать подходящий для себя вариант)!
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