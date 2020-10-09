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    Форум: Нижний Новгород
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    Тема: Школа имиджа и стиля
    • Сегодня! Bloodancer Cегодня в 12:03 «Ответить»
      Хочу помочь немного своей сестре ,и сейчас подбираем ей хорошую академию, в которой она сможет закончить курсы имиджа и стиля. Что можете посоветовать?
      • Сегодня! Gallina Cегодня в 13:32 «Ответить»
        Мне кажется в наше время вообще можно подобрать любые интересующие вас курсы, без особых проблем. Я вот например тоже окончила школу имиджа и стиля в Екатеринбурге [ссылка скрыта, авторизуйтесь] . Так за такой короткий срок я смогла научиться очень многим инструментам и навыкам, которые на данном этапе приносят мне деньги)!
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