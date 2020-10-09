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    Пт., 9 октября 2020г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Газон на дачу
    • Сегодня! clim Cегодня в 10:14 «Ответить»
      Загорелось желание сделать себе на даче красивенький газончик. Вот теперь думаю лучше пробовать делать самому или сразу обращаться за помощью к специалистам?
      • Сегодня! Бантик Cегодня в 10:15 «Ответить»
        Вырастить газон самостоятельно трудно, на это понадобиться много сил, времени, конечно же финансовых вложений ну и терпения, так как не у всех получается осуществить свою мечту с первого раза)
        • Сегодня! clim Cегодня в 10:16 «Ответить»
          Почитал несколько статей по поводу выращивания газона и вроде бы ничего там тяжелого нету) В чем состоят трудности выращивания?
          • Сегодня! Бантик Cегодня в 10:17 «Ответить»
            Вот к примеру у наших знакомых очень плохо прорастали семена, потом газон желтел быстро, хотя ухаживали и поливали часто. И такая проблема повторялась из года в год)
            • Сегодня! clim Cегодня в 10:18 «Ответить»
              И какое решение проблемы нашли? обращались к специалистам? или забили на эту идею?
              • Сегодня! Бантик Cегодня в 10:18 «Ответить»
                Им их друзья посоветовали не мучиться и купить рулонный газон. Они так и поступили, и на сегодняшний день у них шикарный зеленый газончик. Рулонный газон - это отличная альтернатива
                • Сегодня! clim Cегодня в 10:19 «Ответить»
                  А дорого стоит рулонный газон? а то как бы и мне не особо хочется заморачиваться с газоном, но сейчас определенные финансовые трудности
                  • Сегодня! Бантик Cегодня в 10:20 «Ответить»
                    Точно по ценам сказать не могу) По-моему они брали за 150 руб кв.м. Если поинтересоваться этим вопросом, то Вы быстро узнаете среднюю цену в интернете
                    • Сегодня! clim Cегодня в 10:20 «Ответить»
                      Я так понимаю, что это нужно заказывать через интернет? не доводилось еще подобным заниматься… Или где-то можно по Ростовской области найти такой газон?
        • Сегодня! Dorysence Cегодня в 10:27 «Ответить»
          Так же доводилось сталкиваться с этим вопросом, тоже долго думал стоит ли самостоятельно выращивать, тратить на этом время и силы или нет. В итоге остановился на варианте приобретения рулонного газона, так как это отличная альтернатива, на которую нужно всеволишь разочек чуть больше потратиться, и потом ежегодно будет радовать красивый и зеленый газон) По совету друга за покупкой обращался в надежную компанию ГорГазон [ссылка скрыта, авторизуйтесь] у них и цены очень соблазнительные и условия сотрудничества предоставляются выгодные. Вот прошло уже больше двух лет, а газон цветет и пахнет, как будто недавно посаженный)
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