Так же доводилось сталкиваться с этим вопросом, тоже долго думал стоит ли самостоятельно выращивать, тратить на этом время и силы или нет. В итоге остановился на варианте приобретения рулонного газона, так как это отличная альтернатива, на которую нужно всеволишь разочек чуть больше потратиться, и потом ежегодно будет радовать красивый и зеленый газон) По совету друга за покупкой обращался в надежную компанию ГорГазон [ссылка скрыта, авторизуйтесь] у них и цены очень соблазнительные и условия сотрудничества предоставляются выгодные. Вот прошло уже больше двух лет, а газон цветет и пахнет, как будто недавно посаженный)