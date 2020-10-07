Помог мне один хороший знакомый. Сделал сайт на конструкторе.
Дальше я уже сама. Потому что он не знает, как заставить клиентов на
него приходить. Пришлось искать такого специалиста, который умеет
делать это самое продвижение сайтов. Для малого бизнеса всегда
непросто решиться потратить деньги для того, чтобы через три месяца как
минимум увидеть результат. https: //proseosite. com/ Поэтому нужно узнать
это делается и все сделать самому. Если, конечно, учителя есть, и они
настоящие профессионалы своего дела. Я нашла такого человека.
Получила консультацию с чего начать и как добиться хороших заходов и
повысить шанс на то, что мой товар будет приобретен. Сейчас
реализовала первый этап и люд пошли сайт, и продажи начались