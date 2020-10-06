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    Форум: Женский форум
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    Тема: курсы лэшмейкеров
    • Lyaman Вчера в 10:47 «Ответить»
      Здравствуйте, девченки) Очень хочу научиться наращивать реснички. Знаю что есть онлайн школы и курсы. Может подскажите где хорошая учебная база . Или может вы сами учились дистанционно? Буду очень благодарна за советы
      • Marina2001 Вчера в 12:31 «Ответить»
        Мне кажется тут без очного обучения никак, начальный уровень, классика и 2Д надо учиться только очно, пройти теорию, отработать несколько моделей, хотя-бы 4 девочкам нарастить под руководством мастера, а уж потом повышение можно и онлайн вебинарчики) Могу подсказать очень хорошую школу для новичков – околашес, сама начинала с нее, сейчас прохожу вебинары.
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