Хочу посоветоваться с вами. Я вообще в теме зубов и стоматологов не силен, но есть одна проблема. Во время карантина ещё откололся кусок переднего зуба. Теперь выглядит вроде как у каннибала-мясоеда, не очень красиво. Думаю это хоть как-то лечится или проще просто вырвать зуб и наростить новый?
Привет! Конечно лечится, а вырывать здоровый зуб из-за того, что там не хватает кусочка – это верх маразма уж извините! Сходите в клинику (только в хорошую, например, в Доступную Стоматологию) и там починят ваш зуб, это не такая уж проблема для врача.