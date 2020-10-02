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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Здоровье зубов
    • Сегодня! Lyaman Cегодня в 15:29 «Ответить»
      Хочу посоветоваться с вами. Я вообще в теме зубов и стоматологов не силен, но есть одна проблема. Во время карантина ещё откололся кусок переднего зуба. Теперь выглядит вроде как у каннибала-мясоеда, не очень красиво. Думаю это хоть как-то лечится или проще просто вырвать зуб и наростить новый?
      • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 17:18 «Ответить»
        Привет! Конечно лечится, а вырывать здоровый зуб из-за того, что там не хватает кусочка – это верх маразма уж извините! Сходите в клинику (только в хорошую, например, в Доступную Стоматологию) и там починят ваш зуб, это не такая уж проблема для врача.
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