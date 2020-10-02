Когда я случайно увидела, из какого материала мой приятель делает ремонт в доме, то я сразу решил поделиться этой новостью на нашем форуме! Не могу сказать, что был обескуражен, но удивлен — это точно! Речь идет о том, что он выбрал и купил каменные spc полы вместо ламината [ссылка скрыта, авторизуйтесь] от производителя Stone Floor, которые сделаны по совершенно новой технологии. Каменный ламинат SPC сделан из каменной крошки. Как заявляет официальный представитель производителя — он по прочности не уступает изделиям из крошки гранита, но и это еще не все!
Все плюсы перечислять не буду, если кого заинтересует, могут посмотреть на официальном сайте или задать вопросы менеджерам. Могу сказать, что фотографии не передают всю прелесть внешнего вида — при визуальном контакте с продукцией просматривается даже эффект 3D, что очень необычно и довольно солидно и богато выглядит. Также хочу отметить, что он совершенно не толстый и по толщине чуть чуть уступает стандартному ламинату из дерево-стружечного сырья.
Если задумываетесь делать ремонт и менять полы в доме, то со своей стороны, однозначно, рекомендую обратить внимание на такой водостойкий ламинат у нас!