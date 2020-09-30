Добрый день! У мужа обнаружили камень в жёлчном пузыре маленьких размеров. Пока будут лечить консервативно, без операции. Мужа беспокоят спазмы в животе, иногда даже не может толком пояснить, где конкретно болит. Какие-то тянуще - режущие боли. Кроме камня, все вроде в норме, других отклонений нет. У кого была похожая ситуация, чем лечились? Заранее спасибо.
Боли могут возникать из -за нарушения моторики, надо пить спазмолитики. Необутин попробуйте, он устраняет нарушенные функции желчного пузыря и сфинктера Одди, отток желчи нормализуется. И обязательно диета по столу №5. При острой желчной колике голод 2-3 дня.
Многие с маленькими камнями долгие годы живут и никаких операций не делают. Если врач сказал, что поможет консервативное лечение, то вообще отлично. А так да, вам все уже перечислили, что кто пьёт. Я бы ещё минеральную воду добавила (только читайте на этикетках,какая вам подходит, а то они разные бывают). Ну и спазмолитики, если дискомфорт в животе.