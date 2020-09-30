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    Ср., 30 сентября 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Камень в жёлчном, спазмы в животе.
    • Сегодня! Катяра Cегодня в 07:57 «Ответить»
      Добрый день! У мужа обнаружили камень в жёлчном пузыре маленьких размеров. Пока будут лечить консервативно, без операции. Мужа беспокоят спазмы в животе, иногда даже не может толком пояснить, где конкретно болит. Какие-то тянуще - режущие боли. Кроме камня, все вроде в норме, других отклонений нет. У кого была похожая ситуация, чем лечились? Заранее спасибо.
      • Сегодня! Feruza Cегодня в 08:21 «Ответить»
        Спазмалгон пусть попьёт, или но-шпу.
        • Сегодня! Nik_cool Cегодня в 09:15 «Ответить»
          Боли могут возникать из -за нарушения моторики, надо пить спазмолитики. Необутин попробуйте, он устраняет нарушенные функции желчного пузыря и сфинктера Одди, отток желчи нормализуется. И обязательно диета по столу №5. При острой желчной колике голод 2-3 дня.
          • Сегодня! Electric_blue Cегодня в 13:27 «Ответить»
            Хенофальк, хенофол, знаю, что с помощью них растворяют камни. А если болит живот, то тут только спазмолитиками спасаться.
            • Сегодня! YMKA Cегодня в 14:52 «Ответить»
              Надо диету соблюдать, вроде номер 5 стол, ну и вредные привычки исключить.
              • Сегодня! Панте_ра Cегодня в 16:28 «Ответить»
                Урсофальк, пиренципин, необутин.
                • New! vitaminochka Cегодня в 20:13 «Ответить»
                  Многие с маленькими камнями долгие годы живут и никаких операций не делают. Если врач сказал, что поможет консервативное лечение, то вообще отлично. А так да, вам все уже перечислили, что кто пьёт. Я бы ещё минеральную воду добавила (только читайте на этикетках,какая вам подходит, а то они разные бывают). Ну и спазмолитики, если дискомфорт в животе.
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                Камень в жёлчном, спазмы в животе.7(1) Медицина и ЗдоровьеКатяраCегодня в 07:57vitaminochka Cегодня в 20:13
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