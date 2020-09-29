Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 29 сентября 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 156 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Однажды всем нам это понадобится, потому что мы живые люди.
    • umidzevs Вчера в 06:15 «Ответить»
      Однажды это всем нам понадобится, потому что мы живые люди. Да мы очень сильно боимся от смерти. Но она неизбежно. В эти трудные минуты, нам нужно собраться и хорошо попрощаться любимым человеком. Организовав достойное похороны. В этом нам поможет магазин [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Это самый добросовестный продавцы ритуальные атрибутыки
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода