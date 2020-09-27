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    Вс., 27 сентября 2020г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Девальвация рубля
    • Саша97 Вчера в 10:03 «Ответить»
      Привет! В последнее время курс рубля постоянно падает и цены начинают расти. Я решила почитать об этом информацию в интернете и нашел интересную статью "В России началась девальвация рубля" [ссылка скрыта, авторизуйтесь] . Здесь очень много полезной и интересной информации.
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