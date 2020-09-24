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    Тема: Новая квартира
    • gardeev1212 Вчера в 21:54 «Ответить»
      На моей работе, коллега заплатила материнским капиталом первоначальный взнос, за покупку квартиры. Бествей! Это ЖФ через который оформляла квартиру моя коллега. Настоятельно советую!
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