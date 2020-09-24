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Тема: Новая квартира
Форум:
Спрос и Предложение
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Тема:
Новая квартира
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gardeev1212
Вчера в 21:54
«Ответить»
На моей работе, коллега заплатила материнским капиталом первоначальный взнос, за покупку квартиры. Бествей! Это ЖФ через который оформляла квартиру моя коллега. Настоятельно советую!
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Новая квартира
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Спрос и Предложение
gardeev1212
Вчера в 21:54
gardeev1212
Вчера в 21:54
Проект дизайна
7
Мебель, интерьеры, дом
Slavaаа
26.06.19 в 13:18
Vladlen
Вчера в 20:02
Теперь и в России можно приобрести аляскинских кли каев
4
Ни о чем и о важном
Mike2015
19.10.16 в 09:13
Akcel
Вчера в 18:10
Нижнее белье
16
Мода, одежда, обувь
ЮляС
06.06.19 в 14:39
dysya
Вчера в 08:00
Переехали с женой в Москву, и денег с продажи прошлой квартиры оказалось недостаточно для покупки новой
3
Экономика, финансы, бизнес
dasha23
Вчера в 01:23
dasha23
Вчера в 01:28
Фильмы по комиксам
7
Развлечение и Отдых
MaxPronin
29.04.18 в 20:29
Limposha
Позавчера в 22:04
Стоимость фундамента
14
Строительство и ремонт
Klinton
07.12.17 в 14:47
Дима22
Позавчера в 20:33
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