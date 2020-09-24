"Народ привет! Переехали с женой в Москву, и денег с продажи прошлой квартиры оказалось недостаточно для покупки новой. Хотим взять кредит ,но это риск переплатить в несколько раз,а не хотелось бы.Может кто-то знает как выгоднее поступить в такой ситуации?
Здравствуйте! Кредит не так страшен,если обратиться к грамотным специалистам, которые заинтересованы в том, что бы помочь людям с решением их финансовых неувязок.
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