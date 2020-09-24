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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Переехали с женой в Москву, и денег с продажи прошлой квартиры оказалось недостаточно для покупки новой
    • dasha23 Вчера в 01:23 «Ответить»
      "Народ привет! Переехали с женой в Москву, и денег с продажи прошлой квартиры оказалось недостаточно для покупки новой. Хотим взять кредит ,но это риск переплатить в несколько раз,а не хотелось бы.Может кто-то знает как выгоднее поступить в такой ситуации?
      • bella56 Вчера в 01:27 «Ответить»
        Здравствуйте! Кредит не так страшен,если обратиться к грамотным специалистам, которые заинтересованы в том, что бы помочь людям с решением их финансовых неувязок.
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