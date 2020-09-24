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    Тема: Консультации для руководителей по выходу из кризиса
    • Mary1380 Позавчера в 12:35 «Ответить»
      Каждый сам барахтается в своих проблемах. Пытается сохранить свое дело,
      ищет поддержку у государства и общества. Удается это далеко не всем. Но,
      если действовать сообща, обмениваться опытом, поддерживать друг друга,
      можно многие трудности преодолеть. Потому что, мы не только
      предприниматели, работающие ради прибыли. Мы еще и работодатели.
      Вполне возможно, что грамотно организованные консультации для
      руководителей помогут преодолеть те, проблемы, которые не удается решить
      самостоятельно. [url]www. malkova.[/url] com/ Например, есть коуч Елена
      Малькова. Она консультирует, в том числе по скайпу, у нее есть
      комплексные тренинговые программы, различные консалтинговые проекты.
      Любая профессиональная помощь помогает найти выход из нынешней
      непростой ситуации.
      Вывести


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