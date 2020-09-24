Каждый сам барахтается в своих проблемах. Пытается сохранить свое дело,
ищет поддержку у государства и общества. Удается это далеко не всем. Но,
если действовать сообща, обмениваться опытом, поддерживать друг друга,
можно многие трудности преодолеть. Потому что, мы не только
предприниматели, работающие ради прибыли. Мы еще и работодатели.
Вполне возможно, что грамотно организованные консультации для
руководителей помогут преодолеть те, проблемы, которые не удается решить
самостоятельно. [url]www. malkova.[/url] com/ Например, есть коуч Елена
Малькова. Она консультирует, в том числе по скайпу, у нее есть
комплексные тренинговые программы, различные консалтинговые проекты.
Любая профессиональная помощь помогает найти выход из нынешней
непростой ситуации.