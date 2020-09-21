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    Пн., 21 сентября 2020г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: реклама
    • Ulya33 Позавчера в 19:37 «Ответить»
      Всем привет, меня интересует реклама в интернете, кто подключал, где именно делали?
      • Fiffa85 Позавчера в 22:11 «Ответить»
        У нас магазин женских сумок кожаных и мы их рекламировали в Инстаграм, там получается не дорого и подключить ее не сложно , тут написано как https://site-ok.ua/blog/реклама-в-инстаграм-как-запустить-рекламу-в-инстаграм-руководство эффект хороший был.
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