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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Расстройство кишечника у школьника
    • Сегодня! Катяра Cегодня в 08:42 «Ответить»
      Добрый день! Перешли во второй класс. На протяжении прошлого учебного года очень часто после учебного дня у сына была диарея, причём ничего незнакомого он не ел, в школе не питается. Конечно первый класс и у него была тревога, переживания, все таки новая обстановка, связывала с этим. Но вот он перешел во второй класс, и за сентябрь у нас уже 4 раза была такая проблема, я уже начинаю бить тревогу. Может кто -то сталкивался с подобной ситуацией? С чем может быть связано? К какому врачу идти?
      • Сегодня! Feruza Cегодня в 09:19 «Ответить»
        Это все от стресса, расстройства кишечника. Надо подавать мягкие успокоительные,что-то на травках. И сами не нагнетайте обстановку, дети очень чувствительны, и могут перенимать ваши эмоции.
        • Сегодня! Nik_cool Cегодня в 12:40 «Ответить»
          Не переживайте раньше времени. Больше же ничего ребенка не беспокоит? Сводите к педиатру, расскажите о ситуации, но не думаю, что критичное что то, не каждый же день это случается. И как так в школе не ест? А где же он обедает...
          • Сегодня! Катяра Cегодня в 14:12 «Ответить»
            У нас бабушка живет возле школы, 3 минуты ходьбы, она его забирает и кормит. То есть еда своя, домашняя, мы в ней уверены
          • Сегодня! Electric_blue Cегодня в 16:01 «Ответить»
            Может у вас в школе что то неладное?? Как другие дети? Ну хотя сейчас же везде обработка из за короны тотальная&#129300; У нас похожая ситуация была, тоже расладился у дочки кишечник одно время, метеоризм был, тошнота, не помню уже что там педиатр в диагнозе ставил, но мы сдавали анализы крови, они в норме были, то есть не отравление, не инфекция кишечная. Нам назначали максилак на месяц + витамины Витрум. Максилак синбиотик (то есть содержит и пробиотики и пребиотики), и 9 штаммов полезных бактерий, которые очень хорошо нормализовывают микрофлору. + чаи с ромашкой ей давала и зверобоем, питание диетическое, чтобы не перегружать
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