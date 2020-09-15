Добрый день! Перешли во второй класс. На протяжении прошлого учебного года очень часто после учебного дня у сына была диарея, причём ничего незнакомого он не ел, в школе не питается. Конечно первый класс и у него была тревога, переживания, все таки новая обстановка, связывала с этим. Но вот он перешел во второй класс, и за сентябрь у нас уже 4 раза была такая проблема, я уже начинаю бить тревогу. Может кто -то сталкивался с подобной ситуацией? С чем может быть связано? К какому врачу идти?
Не переживайте раньше времени. Больше же ничего ребенка не беспокоит? Сводите к педиатру, расскажите о ситуации, но не думаю, что критичное что то, не каждый же день это случается. И как так в школе не ест? А где же он обедает...
Может у вас в школе что то неладное?? Как другие дети? Ну хотя сейчас же везде обработка из за короны тотальная🤔 У нас похожая ситуация была, тоже расладился у дочки кишечник одно время, метеоризм был, тошнота, не помню уже что там педиатр в диагнозе ставил, но мы сдавали анализы крови, они в норме были, то есть не отравление, не инфекция кишечная. Нам назначали максилак на месяц + витамины Витрум. Максилак синбиотик (то есть содержит и пробиотики и пребиотики), и 9 штаммов полезных бактерий, которые очень хорошо нормализовывают микрофлору. + чаи с ромашкой ей давала и зверобоем, питание диетическое, чтобы не перегружать