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    Сб., 12 сентября 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Таблетки от аллергии без сонливости бывают?
    • Takalka Вчера в 21:50 «Ответить»
      У меня сезонная аллергия на цветение. Каждый год стараюсь брать отпуск на это время, чтобы отлежаться и из дома вообще по-минимуму выходить. В этом году в отпуск не получается уйти, аллергия уже началась, а после таблеток я в полусонном состоянии хожу, голова соображать отказывается. Ребята, аллергики, подскажите какие-нибудь таблетки без сонливости бывают?
      • hoha31 Вчера в 22:20 «Ответить»
        Надо брать антигистаминные последнего поколения, они как раз вот такой сонливости не вызывают, поэтому даже автомобилистам разрешены.
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